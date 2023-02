Presidente de Dimayor da ultimátum a decisión sobre el Tolima y Cataño

El partido de Deportes Tolima vs Millonarios continúa en vilo debido a una dilación de la Dimayor para tomar una decisión al respecto. Este miércoles Fernando Jaramillo dio un ultimátum de 48 horas para que se decida.

“Una cosa es lo deportivo y disciplinario. Mañana el comité tomará decisiones. Lo deportivo pues el juego se reprograma. El mensaje es positivo, a pesar del incidente que no se desmerita, fue grave. Es claro que no había garantías, los dos clubes dicen que lo deportivo está por encima, para no disputar los puntos”, declaró Jaramillo a ESPN Colombia.

Aún están a la espera de los descargos de Deportes Tolima y basado en ello sacar una sanción. También es incierta la situación de Daniel Cataño, pues fue expulsado en el partido y no se sabe si le mantendrán la roja o si le darán más fechas de sanción.

Daniel Cataño fue agredido por Alejandro Montenegro, aficionado del Deportes Tolima, que también fue embestido por el futbolista después de su agresión. Wilmar Roldán, árbitro del partido, decidió expulsar a Cataño y el partido se suspendió.

Deportes Tolima se enfrenta a una fuerte sanción económica y de fechas sin público por la acción del aficionado. Aún falta por ver el veredicto final.

*Foto: dimayor.com.co