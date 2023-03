“¡Qué vergüenza!”: Pinto reacciona a especulaciones sobre Mera

Después de la derrota contra Deportivo Pereira, en la prensa de Cali surgió el rumor de que el entrenador Jorge Luis Pinto y el jugador Germán Mera tuvieron un desencuentro.

El entrenador del Deportivo Cali despejó las dudas al respecto y aclaró que ducho rumor es falso y que la armonía del grupo está bien.

“Quien diga eso es un mentiroso de primera clase. Ya no hallan cómo encontrarle problemas a Pinto. ¡Qué barbaridad el periodismo, me asombro! Hablen con los jugadores si quieren. Eso es lo que me enferma a mí y no me lo como. ¡Qué vergüenza! Me da asco, a estas horas de mi vida, estar peleando con periodistas mentirosos y falsos, de esos que inventan noticias, como que yo me agarré con un jugador en el camerino”, dijo Pinto en entrevista con El País de Cali.

El santandereano por ahora busca cómo sacar al Deportivo Cali del mal momento en el que vive. Este domingo deberá visitar a Millonarios en El Campín en un difícil partido que pondrá a prueba de nuevo el proyecto de Jorge Luis Pinto.

*Foto: Twitter @AsoDeporCali