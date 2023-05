Sao Paulo se adelantó y anunció contratación de Messi

En medio de una serie de rumores, esta semana se concretó uno inusual. Sao Paulo de Brasil anunció la contratación de Lionel Messi Silva para sus divisiones.

El hecho ha sido llamativo, ya que el pequeño sub 9 es homónimo del futbolista argentino, que todavía tiene amplia incertidumbre en su futuro. Lo cierto es que el menor, además de su nombre, ha mostrado talento en la corta edad que tiene.

El niño nació en 2014, año en que se disputó el mundial en dicho país que Alemania terminó ganando. Su talento, su nombre y su nacionalidad seguramente dan para que más adelante se consolide como una gran figura, o al menos eso esperan en Sao Paulo.

Brazilian club São Paulo have signed nine year old Brazilian named Lionel Messi da Silva to a contract. Born in 2014, he was signed to their U9 team. 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/v2EmYAo8oN

— Roy Nemer (@RoyNemer) May 12, 2023