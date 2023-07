“Si no gana, se va”: “Pibe” Valderrama sobre “Bolillo” Gómez

Los problemas en Junior de Barranquilla están lejos de terminar y este lunes se juegan una prueba de fuego contra Atlético Bucaramanga por la tercera fecha de la liga colombiana. Carlos el “Pible” Valderrama habló sobre las posibilidades de Hernán “Bolillo” Gómez si vuelve a perder.

“‘Bolillo’ llegó, peleó clasificar, no se logró, trajo los jugadores y no ha funcionado… Si él muere con la de él tiene que ganar, porque si no… de una vez te la voy a decir, viene Bucaramanga, si no gana, se va”, dijo Valderrama en declaraciones a Cuid Sports.

Vale la pena resaltar que el Junior de Barranquilla ha perdido todos sus partidos en lo que va de la temporada. Por la liga ya cayó contra Atlético Huila y Águilas Doradas, mientras que por copa perdió contra el Cúcuta Deportivo.

Además, jugadores como el portero Sebastián Viera y el mediocampista Juan Fernando Quintero, salieron del ‘Tiburón’ en parte con discrepancias y declaraciones en contra del entrenador del equipo.

