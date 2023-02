Tomás Ángel brilla en su primer título como titular

A pesar de que ya había quedado en la lista de campeón de la Copa Colombia de 2021 y la liga colombiana del apertura en 2022, Tomás Ángel solamente fue protagonista en la Superliga que Atlético Nacional le ganó a Deportivo Pereira.

El joven delantero de 19 años marcó doblete y dio una asistencia en el partido que el ‘Verdolaga’ ganó 4-3 en el estadio Atanasio Girardot. El global culminó 5-3 y le dio el título al equipo antioqueño.

“Me lo soñé desde chiquito. Estaba buscando ese gol dese hace rato. El año pasado fue complejo, no podía jugar y era triste no poder hacerlo, no poder demostrar el amor por esta camiseta”, dijo en declaraciones a Win Sports después de la final.

🏆💚“Soñé con esto, le dije a mi familia, entré con las ganas de querer aportar, es una noche soñada que jamás olvidare” Thomas Ángel, figura de Atlético Nacional pic.twitter.com/YaUcFiLyPU — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 17, 2023

Esta actuación llega justo después de su ausencia en la sorpresiva convocatoria de la Selección Colombia para el Sudamericano Sub 20. Después de lo hecho este jueves, su nombre sonará fuerte para ser uno de los delanteros para el Mundial Sub 20 de Indonesia.

Atlético Nacional consiguió su tercera Superliga en el palmarés. Ahora solamente está a una de Independiente Santa Fe, que es el equipo que más la ha ganado.

*Foto: Instagram @nacionaloficial