¿Tulio Gómez usa al América para hacer política?

Después del refuerzo de Edwin Cardona, son muchos los comentarios que apuntan a que Tulio Gómez -máximo accionista del América de Cali– usó el fichaje para hacer más visible su pretensión política.

Sin embargo, el empresario dejó claro en una entrevista con Diario As que no está usando el equipo ‘escarlata’ para hacer política y que una cosa no está relacionada con otra.

“El otro día un hincha me decía que si yo había armado el equipo para quedar campeón o para sacar un millón de votos. Yo nunca usaría al América para hacer política, soy muy respetuoso”, dijo Gómez.

La pretensión de Tulio Gómez es lanzarse como candidato independiente a la Gobernación del Valle del Cauca. Por ahora, se encuentra en el proceso de recolección de firmas.

*Foto: Twitter @tulioagomez