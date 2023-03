UEFA busca retribuir asistentes de final de UCL en 2022

UEFA reembolsará el dinero de las entradas de la final de la Champions League 2022, disputada en el Stade de France el pasado 28 de mayo, a los aficionados que tuvieron dificultades de acceso al estadio por los incidentes que se produjeron antes del partido entre el Real Madrid y el Liverpool.

Así, los reembolsos estarán disponibles para todos los aficionados con entradas para las puertas A, B, C, X, Y y Z, en las que se reportaron “las circunstancias más difíciles”, según la UEFA. Además, todos los aficionados que, según los datos de control de acceso, no entraron en el estadio antes de las 9 de la noche, momento del saque inicial, o que no pudieron entrar en el estadio de ninguna manera, tendrán derecho a reembolso.

Por último, la UEFA ofrecerá reembolsos a todos los aficionados que adquirieron entradas de accesibilidad junto con las de sus acompañantes.

“El club ha tenido la amabilidad de confirmar que aplicará el sistema especial de reembolso. En consecuencia, la UEFA reembolsará al Liverpool FC el valor total de estas entradas y el club tramitará los reembolsos a sus aficionados”, informó la UEFA.

Los reembolsos a los aficionados del Real Madrid que cumplan los criterios de reembolso se procesarán en función de las solicitudes recibidas por el comprador de las entradas a través del servicio de atención al cliente de la UEFA. Lo mismo se aplica a los aficionados neutrales que compraron entradas directamente a la UEFA y que tienen derecho a reembolso.

El Secretario General de la UEFA, Theodore Theodoridis, explicó que para elaborar el plan especial de reembolso tuvieron en cuenta “un gran número de opiniones expresadas tanto en público como en privado”. “Creemos que hemos ideado un sistema que es completo y justo”, manifestó.

*Foto: Wikimedia