Entidades se unen: para investigar el caso de maltrato de “monos” en un laboratorio en Cali

Por medio de un comunicado la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) afirmó que se inició proceso sancionatorio ambiental en contra del Centro de Investigación Científica Caucaseco Limitada y la Fundación Centro de Primates (Fucep), por presuntas infracciones contra el recurso fauna.

“Tras recibir una denuncia que reseñaba el posible maltrato animal contra varios ejemplares de monos usados para una investigación científica, la cual busca lograr una vacuna contra la malaria, funcionarios registraron la presencia de 127 ejemplares de mono nocturno y 6 de mono ardilla, en jaulas de 80×80 cm, rodeadas de mallas eslabonadas y cubiertas con polisombra”, agregó la entidad.

Los señalamientos de la organización no gubernamental Personas por el Trato Ético a los Animales (Peta) contra el Centro de Investigación Científica Caucaseco y la Fundación Centro de Primates (Fucep) por presunto maltrato animal contra unos monos recluidos en el corregimiento El Hormiguero de Cali.

También explica que: “Al detallar si existían registros médicos de atención, hojas de vida de los ejemplares, actas de necropsia debidamente diligenciadas o actas del comité de ética, no se encontró una trazabilidad apta para este tipo de lugares. Un agravante es que no se hallaron los permisos para la investigación científica. Cabe destacar que los monos ardilla no hacían parte de la investigación, sino de una anterior, y quedaron al cuidado de la fundación”.

Adicionalmente, “algunas parejas se habían reproducido, lo que es contraproducente en este tipo de lugares, pues la reproducción en cautiverio requiere de permisos y la fundación no contaba con ellos”, indicó.

También aclara la entidad: “El equipo de técnicos de la CVC registró en su informe posibles infracciones a la normatividad ambiental vigente. En el caso de investigaciones científicas, los animales deben ser sometidos al mínimo estrés, con el fin de preservar su propia integridad y la de la misma investigación, que no obtendría resultados óptimos bajo altas condiciones adversas”.

“Por las evidencias encontradas, la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC decidió iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental el pasado 1 de noviembre contra la fundación Fucep y el Centro de Investigación Científica Caucaseco, dado que por hallazgos que arrojó el procedimiento se podría configurar un hecho de maltrato animal. Al final de dicha visita, no hubo ninguna objeción por parte del personal que atendió a nuestros técnicos. Hemos procedido en el marco de la Ley y el debido proceso, en el que los implicados podrán allegar todas las pruebas para demostrar lo contrario”, explicó Diego Luis Hurtado Anizares, director de la mencionada regional de la CVC.

Asimismo, la Corporación solicita la intervención de otras entidades competentes, como el Instituto Nacional de Salud, para que dé mayores luces sobre cómo proceder con los primates, pues hacen parte de un proceso en el que adquieren la enfermedad infecciosa de la malaria o paludismo, lo que los convierte en un riesgo biológico para los seres humanos. Dada esta situación, la CVC no los podría trasladar a su Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en Palmira, sino que se requiere de un abordaje más complejo que evite que los monos contagien a personas.

La autoridad ambiental de los vallecaucanos estará presta a atender cualquier requerimiento, dando prioridad al cumplimiento de estándares que permitan el bienestar animal. En el caso de confirmar delitos, faltas disciplinarias o infracciones administrativas de otro tipo, las pondrá en conocimiento de entidades correspondientes como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca o la Procuraduría General de la Nación.

“El sitio, ubicado en el corregimiento El Hormiguero (Cali), ha sido objeto de seguimiento desde el año 2021. Con base en lo hallado, la autoridad ambiental está actuando en el marco del debido proceso y ya notificó del acto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios”, así lo informó la CVC.

Al respecto, el Ministerio de Ciencias mencionó que “se está realizando un levantamiento de información interna relacionada con los soportes de supervisión y seguimiento de estos proyectos”. Además, la entidad solicitará a los investigadores de Caucaseco y Fucep que se pronuncien públicamente frente a estas denuncias y ejerzan su defensa con los soportes que tengan a mano. Una vez tengan toda la información del caso, la cartera pedirá investigaciones y sanciones, si proceden.

Por otro lado, los animales serían cazados de forma irregular para hacerlos partícipes en investigaciones para una vacuna contra la malaria que todavía no tiene una fórmula definida, pero para cuyo desarrollo los investigadores habrían recibido —desde 2003, cuando empezó el proyecto— 17 millones de dólares del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) y 22 mil millones de pesos del Estado colombiano.

Finalmente, la entidad dijo que está trabajando en los procedimientos de supervisión y seguimiento de las investigaciones que se adelantan en el país, para que cumplan criterios de rigurosidad, efectividad y transparencia, además de observar los lineamientos, leyes y estándares nacionales e internacionales.

Foto: PetaLatino