No se pierda el paso del “cometa verde” cerca de la tierra

El cometa verde conocido como C/2022 E3 (ZTF) se acerca cada vez más a la tierra y ya desde la semana pasada ha sido fotografiada, por ejemplo, desde un páramo cercano a Drebber, en el norte de Alemania.

El cometa, que solo visita la tierra una vez cada 50.000 años, estará lo más cerca posible de la tierra el 1 de febrero. Entonces estará a 42 millones de kilómetros, un tercio de la distancia de la tierra al Sol.

Visible en el cielo muy oscuro

El mejor periodo de observación es ahora a finales de enero, cuando hay menos luz lunar, siempre que el tiempo acompañe. Con suerte, el cometa puede ser visible a simple vista y, desde luego, con prismáticos o un telescopio.

Actualmente, tiene una magnitud de 5,9, por lo que solo es visible cuando el cielo está muy oscuro. Pero a medida que se acerque a la Tierra, se espera que alcance una magnitud de 5, equivalente a la de Eta Ursae Minoris, la estrella de la esquina inferior izquierda de la Osa Menor, según informa IFL Science. En caso de que se pueda verlo en el cielo sin ayuda, el cometa también se podrá ver.

Según EarthSky.org, el cometa está trazando una trayectoria que pasa por las constelaciones de Boötes y Hércules. Más cerca del 30 de enero, la bola de nieve espacial verde aparecerá cerca de Polaris y más temprano por la noche.

La foto tomada el miércoles pasado en Alemania se hizo con un teleobjetivo de gran apertura y una larga exposición, con la cámara mirando hacia el norte. El cometa tiene una coma, una región visible de partículas a su alrededor, que mide unos 50.000 kilómetros y brilla de color verde.

Según el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), el color verde lo produce un gas provocado por el calor de los rayos solares. El cometa obtuvo su nombre tras ser visto por primera vez por un observatorio de Estados Unidos el año pasado en la Zwicky Transient Facility, asociación público-privada destinada al estudio sistemático del cielo nocturno óptico.

“Aquí está mi primer intento de capturar el “Cometa verde”, el cometa c/2022 E3 (ZTF). Este fue un desafío particular debido a las condiciones húmedas y las nubes, ¡pero estoy encantado de haber podido capturarlo!”, así lo afirmó Andrew McCarthy en un tuit el miércoles pasado.

Here’s my first effort at capturing the “Green Comet”, Comet c/2022 E3 (ZTF). This was a particular challenge due to humid conditions and clouds, but I’m thrilled I was able to capture it at all! pic.twitter.com/t2VGEnfKX8

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) January 19, 2023