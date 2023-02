Siga estas recomendaciones de la CAR para evitar incendios forestales

Foto: Pexels.

La Corporación Autónoma regional de Cundinamarca (CAR) hizo un llamado a los habitantes del territorio para que adopten comportamientos responsables y tomen medidas de prevención que permitan mitigar el riesgo de incendios forestales.

De acuerdo con el reporte de la entidad, en esta temporada de menos lluvias se han presentado diez conflagraciones en todo el territorio, dos de ellas en Boyacá y ocho en Cundinamarca, las cuales han afectado alrededor de 20 hectáreas.

“Estos incendios se han presentado en Útica en el sector San Roque, en Bogotá en la vereda El Verjón, en Tocaima en la vereda Armenia, en San Juan de Río Seco en el km 5 de la vía hacia Cambao, en Machetá en la vereda Casadillas y la vereda San Luis, en Chocontá en la vereda aposentos y en Sibaté en la vereda Chacua”, explicó Adrián Amaya, coordinador del área de Gestión del Riesgo de la CAR.

“En Boyacá las emergencias se han registrado en Ráquira y San Miguel de Sema, donde se vieron afectadas las veredas Farfán y Sirigay, respectivamente”, añadió el funcionario.

Para evitar más emergencias, la entidad pidió tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Acampar únicamente en sitios autorizados y/o en zonas que no hagan parte de reservas forestales

• No fumar en zonas con vegetación ni arrojar colillas

• No arrojar cristales ni pedazos de botella

• No hacer fogatas ni quemar residuos

• Realizar poda de árboles cercanos a las líneas de energía

• Realizar el respectivo mantenimiento a los cortafuegos en las fincas

Brigadistas de la CAR prestan apoyo para mitigar conflagraciones en Cundinamarca y Boyacá

72 profesionales certificados en atención de incendios forestales conforman la brigada de apoyo de la CAR, a través de la cual la entidad brinda asistencia a los municipios de la jurisdicción para la extinción de conflagraciones, realizar labores de limpieza y servir como vigías forestales.

Además, la entidad informó que adelanta un convenio con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo (Cundinamarca) para la entrega de kits de comunicaciones, de los cuales, según Amaya, ya se han entregado 38.

“La idea es que en el mes de marzo además entreguemos nueve camionetas de intervención rápida y trajes para que el personal de los municipios tenga la protección adecuada para la atención de incendios”, aseguró el funcionario de la CAR.

La Corporación pidió dar aviso inmediato a las autoridades municipales ante el avistamiento de cualquier conato de incendio forestal o a través de la línea telefónica de la entidad: 601 580 11 11.