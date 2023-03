BBVA lanza en Colombia BBVA Spark

BBVA anunció la llegada de su unidad de negocio BBVA Spark a Colombia, la cual ofrecerá una propuesta integral de servicios financieros dirigida a compañías emprendedoras y tecnológicas en sus distintas fases de crecimiento, que incluye una completa oferta de productos y servicios bancarios, acompañamiento especializado y acceso al ecosistema del sector.

“En BBVA Colombia llevamos años apostando por la innovación, la tecnología y el emprendimiento, como parte de nuestro ADN y el de nuestros clientes. Hoy queremos reforzar este propósito con la llegada de BBVA Spark una unidad de negocio dirigida a impulsar el crecimiento y consolidación de las empresas innovadoras en Colombia. Estamos convencidos del potencial del mercado colombiano, que se refleja en las más de 1.000 startups que existen en Colombia y en el volumen de inversión en tecnología e innovación, que se ha triplicado en los últimos dos años lo que lo hacen hoy el tercer ecosistema de la región”, afirmó Mario Pardo Bayona, presidente ejecutivo de BBVA en Colombia.

BBVA Spark arrancó en España y México en julio de 2022 con el objetivo de impulsar la innovación y ayudar en su crecimiento a las empresas que están definiendo el futuro con propuestas innovadoras, modelos de negocio escalables, apoyadas en la tecnología y con una estrategia clara de continuar creciendo, también en nuevos mercados.

Tradicionalmente, estas compañías recurren a la financiación en capital de inversores privados. En gran medida por encontrarse en fases muy tempranas, pero también por la falta de un mercado de financiación bancaria desarrollado. “En BBVA creemos que ahora más que nunca, podemos jugar un papel muy relevante para apoyar las empresas innovadoras. Por eso a través de BBVA Spark queremos ser el banco del ecosistema emprendedor en Colombia, gracias a un equipo especializado, una oferta completa de servicios financieros y nuevas formas de financiación con modelos que priorizan factores como el potencial de crecimiento a largo plazo”, explicó Roberto Albaladejo, responsable Global de BBVA Spark.

¿Cómo funciona BBVA Spark?

BBVA desarrolló una oferta integral que se adapta a las distintas etapas del ciclo de vida de estas empresas, desde sus fases iniciales hasta convertirse en grandes empresas, que combina con una experiencia de usuario única, al contar con su propia red de banqueros y asesores especializados, completamente dedicados a este segmento.

De este modo, las empresas, dependiendo de la etapa en la que se encuentren, podrán acceder a toda la oferta de productos para empresas de BBVA (banca online, nóminas, pagos, tarjetas, seguros, etc.) y a la financiación específica que necesitan.

En concreto, BBVA Spark va a sumar a su oferta financiera modelos como el ‘venture debt’, muy habitual en otros mercados de innovación como Silicon Valley, pues permite a las compañías acceder a financiación bancaria y reducir la posibilidad de perder participación accionaria en las rondas de financiación privada.

La oferta de BBVA Spark se extiende también a las compañías tecnológicas en fases más avanzadas con financiación a través de productos como los ‘growth loans’, que permite a las compañías acometer proyectos de inversión, como entrar en nuevos mercados u operaciones corporativas.

En tan solo ocho meses de actividad, BBVA Spark ya trabaja con más de 500 clientes. algunos tan conocidos como el proveedor de soluciones de carga para vehículos eléctricos Wallbox en España o el portal de compraventa de vivienda usada TuHabi en México. La iniciativa de BBVA ya ha facilitado más de 200 millones de euros en créditos y ha invertido más de 200 millones de euros en fondos de venture capital como Leadwind, Lowercarbon, Fifth Wall, Propel, Be Able u otros.