“El poder femenino está presente más que nunca”: Carmen Luisa Herrera

La 2 veces ganadora del “Daytime Emmy” junto a todo el equipo de Despierta América como “Mejor programa matutino en español de los Estados Unidos” Carmen Luisa Herrera, es una de las speakers destacadas para la IV versión del WOMEN ECONOMIC FORUM -WEF- Colombia 2023, quien nos visita desde los Estados Unidos. Además forma parte de la Junta Directiva de la Fundación Mujeres Violeta, organizadora de este evento que se lleva a cabo en 30 países a nivel internacional.

Las crisis constituyen una gran oportunidad para crecer, aprender y re direccionar nuestra vida.

Cuéntanos acerca de ti a nivel personal, de cómo llegaste hasta donde estás actualmente y sobre tu trayectoria

Soy venezolana, me gradué en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas hace 25 años como Licenciada en Comunicación Social en la mención Audiovisual, he desarrollado mi carrera como productora de televisión, especialmente en programas en vivo de noticias y entretenimiento. Inicié mi desarrollo profesional en RCTV (Radio Caracas), uno de los canales de televisión más emblemáticos de mi país, que hoy lamentablemente no existe, fue cerrado y cancelada su señal abierta por el gobierno de Hugo Chávez.

Hace 20 años decidí migrar con mi familia, mi esposo y mi hijo que en ese momento tenía solo 4 meses de nacido. Salimos de Venezuela en medio de una crisis política y social sin precedentes a comenzar de cero, en un nuevo país, en una nueva ciudad y una nueva cultura… así llegamos a Miami, en busca de nuevas oportunidades y un futuro mejor. No fue fácil entrar a trabajar en mi profesión, estuve tocando puertas sin descansar mientras trabajaba para subsistir y llegaba una oportunidad en un medio de comunicación.

Cuando pensé que había perdido la esperanza, y ya incluso habíamos tomado la decisión de regresarnos a Venezuela, recibo una llamada de Univisión, de la Productora Ejecutiva de Primer Impacto, uno de los programa de noticias y entretenimiento más sólidos y reconocidos de la televisión en español de USA. Allí comenzó todo un nuevo camino lleno de crecimiento y aprendizaje.

Aunque dudaron en darme el puesto de Asistente de Producción porque estaba sobre calificada, ya que tenía experiencia en mi país y un título universitario, era la única posición disponible en ese momento que me estaban ofreciendo, yo quería y necesitaba que me dieran la oportunidad de entrar, sin importar el cargo, quería aprender desde cero el sistema de trabajo de un canal de televisión en USA, y luego ir creciendo internamente. Y así fue… Estuve 6 meses en Primer Impacto Fin de Semana como Asistente de Producción, luego pase como Asistente de Dirección en Despierta América, el programa matutino de entretenimiento y noticias líder en las mañanas en español, donde seguí creciendo profesionalmente, convirtiéndome en Productora de Línea y Proyectos Especiales, allí estuve 16 años, con el que obtuve dos premios “Daytime Emmy” junto a todo el equipo como “Mejor programa matutino en español de los Estados Unidos”.

Luego, Primer Impacto me ofreció regresar a trabajar con ellos nuevamente hace casi 4 años, con nuevos retos y oportunidades y un gran equipo del cual me siento orgullosa de formar parte.

Trabajar en televisión es un gran reto lleno de adrenalina y de toma de decisiones importantes, con responsabilidad y compromiso con la audiencia para informar, educar y entretener con responsabilidad, además de ser un constante aprendizaje, y muy satisfactorio porque definitivamente impactas en la vida de mucha gente sin darte cuenta. No ha sido un camino fácil y si de mucho sacrificio, pero también ha estado lleno de satisfacción, ya son más de 19 años en Univisión, la cadena de televisión hispana más importante de Estados Unidos.

¿Consideras que los medios de comunicación aportan al cierre de la brecha de género y de inclusión? ¿En caso contrario, qué se necesita para que este sector aporte positivamente?

Definitivamente en los medios de comunicación estamos comprometidos en aportar e inspirar a que esa brecha de género e inclusión sea cada vez más pequeña. Constantemente estamos presentando historias reales de líderes que hacen cambios y aportes importantes en nuestra comunidad, haciendo un llamado a crear una sociedad más inclusiva.

¿Crees que existe igualdad de oportunidades para las mujeres en el sector donde te desempeñas? ¿Hay opción para que las mujeres ocupen cargos directivos?

Si, el aumento del liderazgo femenino en la industria es cada vez mayor, mujeres en puesto ejecutivos y directivos. La mayoría de mis jefes a lo largo de mi carrera han sido mujeres, que además ayudan a crecer a todo su personal, al igual he visto como mis colegas y compañeras de trabajo han llegado a puestos importantes gracias a las oportunidades que le han ofrecido dentro del medio.

El poder femenino está presente más que nunca, sin embargo aún hay mucho trabajo por hacer para que sigan aumentando esas oportunidades para las mujeres en todos los sectores sociales y corporativos en puestos directivos, debemos trabajar mucho más para que las mujeres estén presentes y las brechas sigan disminuyendo.

¿Cómo consideras que la sociedad podría ser más consciente acerca de las problemáticas que afrontan las mujeres para procurar por su independencia económica?

Educando e informando, es la gran responsabilidad que tenemos como sociedad, y nosotros los periodistas y comunicadores tenemos la misión de transmitir el mensaje correctamente. Hoy en día con las redes sociales y el avance de la tecnología donde casi todo el mundo tiene acceso, es importante que haya una comunicación consiente, consistente y positiva, siendo una guía hacia las nuevas oportunidades que las inspire y active hacia una independencia económica, con preparación y perseverancia. La educación es la clave del éxito, sin ella no llegarán las oportunidades para lograr lo que deseas en la vida.

¿Cómo consideras que el WOMEN ECONOMIC FORUM Colombia 2023 aporta al liderazgo femenino?

Aporta muchísimo, es una iniciativa bellísima, gracias a su fundadora y una de las mujeres más influyentes del mundo, la Dra. Harbeen Aurora Rai quien creo este movimiento global, y en Colombia de la mano de una gran líder como lo es su Presidenta, Karen Brugés, junto al equipo de Mujeres Violeta, están ayudando a través de este foro anual a crear sinergias desde puestos de dirección para transformar las realidades y abrir oportunidades para una sociedad más inclusiva.

Allí nos conectaremos con líderes de diferentes áreas y sectores económicos de Colombia y otros países, donde se unen en una sola voz para educar y ayudar a fortalecer habilidades, generando diálogos de alto impacto que ayudan al crecimiento económico y personal de las mujeres para mejorar todas las áreas de su vida, y poder lograr una sociedad llena de oportunidades. Además podrán conocer personalmente a otras mujeres líderes que al oírlas dejarán una huella en tu vida.

Yo estoy muy orgullosa de pertenecer al equipo del WEF Colombia, gracias a su Presidenta, Karen Brugés y a su Directora, Jennifer Cajamarca, que me han brindado la oportunidad de ser voz en este foro tan importante y además a formar parte de su Junta Directiva, ayudándome a romper mis propias barreras del miedo y descubrir nuevas áreas que antes no tenía pensado ser parte. He conocido mujeres maravillosas que han dejado una huella para siempre en mi vida.

¡Es un evento que no se pueden perder!

