“El Presupuesto General no es del Gobierno sino de los colombianos”: Efraín Cepeda

El nuevo presidente de la Comisión Tercera de Senado, Efraín Cepeda, reclama al Gobierno Nacional por la poca ejecución del Presupuesto General de la Nación y responsabiliza a la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por la posibilidad de un apagón en la Región Caribe.

¿Por qué llamado al Gobierno Nacional que hace por lo sucedido en el municipio de Santa Lucía?

Efraín Cepeda: El municipio de Santa Lucía, sur del Atlántico, que limita con el Canal del Dique en el Rio Magdalena hace diez años vivió las inclemencias del invierno, se inundó completamente y hoy un vendabal destechó 887 viviendas, algunas con destrucción total. El llamado a la Unidad de Gestión de Riesgos es porque muchas veces uno inyecta recursos desde las comisiones económicas y las ejecuciones se hacen a paso de tortuga, cuando estas deben hacerse con urgencia manifiesta para que se atienda a la gente que está en la calle, que se quedó sin vivienda.

¿Qué responsabilidad le cabe al Gobierno Nacional en esta situación?

Efraín Cepeda: El llamado es también a todos los ministros para que sepan que el Presupuesto General de la Nación que se aprueba en el Congreso de la República, no le pertenece al Gobierno Nacional sino a los colombianos. Es por esto por lo que vamos a revisar la ejecución en cada dependencia porque la ejecución del presupuesto actual ha sido muy baja a la fecha.

¿Cuál será su actuación en esta situación ahora que preside la Comisión Tercera de Senado?

Efraín Cepeda: Desde la Comisión Tercera del Senado haremos el necesario control político a la ejecución presupuestal de los recursos aprobados. Ministro ineficiente que no ejecute tendrá que responder en los debates de control político.

¿Le preocupa que pueda darse un posible apagón en la Costa Caribe?

Efraín Cepeda: Gravísimo. La Región Caribe construyó con sus propios recursos la planta de generación térmica cuando el tema estaba en manos de Corelca, mientras que en otras regiones del país esto se hizo con el Presupuesto General de la Nación, y hoy las familias soportan las tarifas de energía más altas del país y tienen que escoger entre pagar el mercado y pagar la factura de la luz. No es justo que hoy se corra el rumor de que podría darse un racionamiento por una ministra de Minas y Energía saliente que no entendió el reto de una transición y no invirtió en energía, y si en cambio dejó marchitar los proyectos de generación de energías limpias en La Guajira, por ejemplo.

¿Culpa de esta situación a la exministra Irene Vélez?

Efraín Cepeda: Por falta de apoyo del Gobierno Nacional se fue Enel y se abandonó un proyecto formidable que hubiese servido para la transición energética y para mitigar cualquier posibilidad de racionamiento en la Región Caribe.

¿Es falta de gestión de la ministra saliente Irene Vélez o es falta de gestión de la empresa que reemplazo a Electricaribe?

Efraín Cepeda: A nadie vamos a exonerar de las responsabilidades que le corresponde, pero una cosa si es clara, la generación y la transición es del Ministerio de Minas y Energía. La empresa que reemplazo a Electricaribe necesita también un sustento pero tampoco estoy de acuerdo con el cobro por las pérdidas de energía.