El reto de ahorrar en familia y cumplir sueños es muy posible

Foto: Pexels.

Qué es el ahorro, un sueño, una meta, un propósito, convertir en realidad algo que se ha anhelado durante mucho tiempo, para cada persona tiene diferentes significados, pero alcanzarlo y convertirlo en realidad es lo que realmente reta a cada ser humano.

Soñar y decir es fácil, lo difícil es materializar y tomar acción al respecto, sobre todo ponerle fecha a cada acción, en pocas palabras “poner manos a la obra”, esa acción que hace posible la magia de convertir los sueños en una gran y bella realidad, que funciona mejor cuando se planea en familia y se crea un fondo común para un proyecto determinado, como la compra de una casa, compra de una finca, un viaje, un auto nuevo o un gusto que siempre se ha querido.

Para que nuestras metas se cumplan tenemos un “checklist” clave para que empiece a hacer un ahorro y al final revisar si cumplió, o por el contrario, se debe volver a empezar.

a. Gastos: apunte en un cuaderno, en una app, en un Excel, como le sea posible; empiece de mayor a menor: vivienda, servicios públicos, educación, transporte o gasolina, alimentación (incluya la comida que consume por fuera de la casa), pagos bancarios entre otras. También haga un listado de los gustos que tiene y que significan un gasto recurrente (gimnasio, invitaciones y salidas de fin de semana, compra de ropa o gustos y gastos hormiga, domicilios, maquillaje, zapatos etcétera). Todos los gastos se deben totalizar.

b. Ahorro: Ahora que ya sabe cuánto gasta mensualmente y cuánto gana, puede destinar el rubro que estará dispuesto a ahorrar. Es importante que ese plan lo haga mensual, semestral y anual, para que considere también los gastos esporádicos como el arreglo del auto o las vacaciones. Esto le ayudará a que vaya de un 15 y llegue con disciplina a ahorrar el 20% de sus ingresos.

c. Recorte gastos: debe tener la claridad de recortar gastos que realmente no sean esenciales como entretenimiento, plan de celular, salir a comer, invitaciones, compra de ropa. No compre por impulso, y si se ve tentado, pregúntese ¿realmente lo necesito?, puede que esa compra innecesaria lo aleje del fondo familiar o personal que tanto esfuerzo le cuesta. En diferentes ciudades hay actividades gratuitas, promociones donde realmente puede ahorrar y que son compras conscientes que poco a poco lo llevan a crear un hábito de ahorro.

Le puede interesar: Cinco consejos para ahorrar en familia

d. Fije la meta: Estipule los tiempos; si van a ser a corto, mediano y largo plazo qué tanto tiempo le tomará al fondo familiar ser una realidad, esto le ayudará a optimizar y a motivar su ahorro. Póngale nombre, y déjelo visible en su casa y oficina. Una meta a corto plazo puede ser: un fondo de contingencia familiar, una cuota para cambiar o comprar un electrodoméstico o la cuota de un carro. Una meta a largo plazo, la cuota para la compra de una casa, de un viaje soñado para la familia, universidad, o jubilación.

e. Priorice sus metas: si sabe que debe pagar la universidad o comprar un auto más grande, le tendrá que poner toda su atención a este ítem, no deje de lado el ahorro adicional para la pensión , esto le ayudará a tener tranquilidad y a ser consciente que está haciendo las cosas bien.

f. Haga crecer su ahorro: ponga el dinero a ganar interés puede ser en un CDT, esto le permitirá hacer crecer su capital y estar más cerca de su meta. Hay otros tipos de ahorro con diversificación de portafolios. En el sector bancario, existe un portafolio moderado allí es seguro y es fija la rentabilidad, otra opción es: dividir el capital y arriesgar en portafolios de alto riesgo. Sin embargo, asegúrese, de poner a trabajar las utilidades, y no puede arriesgar lo que haya ganado en utilidades y no tocar el capital, con esto gana todo o pierde todo, pero no expone el capital.

g. Invierta: ya cuenta con un ahorro familiar, esto le confirma que su esfuerzo dio resultado, aquí ya puede ver una posibilidad muy variada de inversión que usted nunca pensó que podía lograr, el mercado y la experiencia lo llevaran a hacer grandes negocios para que el sueño se cumpla más rápido.