Especial Energía + Género: impacto en la gestión del sector energético con enfoque de género

Reviva el evento Especial Energía + Género: Impacto en la gestión del sector energía con enfoque de género, del jueves 22 de Junio, en este video:

Las empresas de Colombia y el mundo están enfrentando diversos retos para fortalecer la equidad, inclusión y diversidad en sus organizaciones, propendiendo siempre por construir ambientes laborales sanos que permitan el crecimiento de todas las personas y que permitan alcanzar los objetivos de las organizaciones.

La Agencia Francesa de Desarrollo y EQUILATERA Inclusión y Sostenibilidad, con el apoyo de Confidencial Colombia, organizaron el Especial Energía + Género: Impacto en la gestión del sector con enfoque de género, en donde durante 2 horas conversaron líderes del sector y expertos muy reconocidos e importantes, estableciendo una conversación que promueve la implementación del principio de igualdad de oportunidades y el logro de la equidad de género en el ámbito de las organizaciones del sector energía. Esta conversación se realizó desde un enfoque multi e interdisciplinar donde los invitados hablaron sobre como abordan estos temas al interior de sus organizaciones y la visión de cada uno de una sociedad inclusiva, libre de violencias de género y discriminación por razón de sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, lo que busca dar las pautas para generar transformaciones de fondo en la continuidad de la recuperación y reconfirmación de los deberes y derechos de la Mujer y una mayor justicia de género; la cual el país está muy lejos de alcanzar aún.

Mujeres, en puestos de poder en el sector Energía

Aunque pudiera parecer que el sector energético es dominado por hombres, en realidad se evidencia que hay unos números bastante positivos en materia de equidad de género: Dentro del sector minero energético (electricidad, hidrocarburos y minería), el subsector eléctrico tiene la mayor participación femenina en el empleo total de las empresas, con un promedio de 33,2 %, y los mayores porcentajes de participación femenina en cargos de nivel 3 (gerencia media, con 39,6 %), nivel 4 (alta dirección, con 27,5 %) y nivel 5 (alta gerencia, con 26,3 %).

En Colombia, el sector energético, un sector tradicionalmente masculino, es uno de los sectores que más se ha desafiado en el tema de la diversidad, equidad e inclusión, y tanto en las áreas operativas como en las administrativas y de alto gobierno, hoy podemos ver como al interior de sus organizaciones ya hay un gran porcentaje de mujeres.

Progresivo aumento

De acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a 2020 el porcentaje de mujeres en el sector minero-energético no superaba el 27%, lo que va en línea con las cifras presentadas por Ministerio de Minas y Energía de Colombia que muestra que en 2018 y años anteriores esta cifra no superaba el 30% y no había una hoja de ruta clara para la vinculación de mano de obra femenina en el sector.

Entre 2019 y 2020, esta misma cartera presentó, socializó y comenzó a desarrollar una hoja de ruta para los próximos años que permita la paridad en temas de género en las empresas que están vinculadas a este sector, rompiendo barreras y esquemas tradicionales que han atribuido la falta de mujeres en el sector a que ha sido un tema de “solo de hombres”.

Desigualdades

Los estereotipos y los roles socialmente asignados a hombres y a mujeres están directamente vinculados con el acceso y uso que cada uno de los géneros le dan a la energía. Las condiciones desiguales que se observan en el campo laboral energético tienen como uno de sus múltiples orígenes las diferentes expectativas de las empresas hacia hombres y mujeres en el ámbito académico, social y profesional. Además, desde un punto de vista jerárquico, los hombres en Colombia ocupan desproporcionadamente más puestos directivos que las mujeres. Por ende, la toma de decisiones y la concentración de los mandos directivos sigue siendo predominantemente una tarea de hombres.

Los gobiernos del mundo acordaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, esta Agenda constituye el eje en torno al que se orientará la acción mundial para alcanzar sociedades diversas, equitativas e inclusivas y hacer todos los esfuerzos posibles para disminuir las brechas sociales y poner fin a la pobreza y la desigualdad.

Más conversatorios

Con la finalidad de incorporar la Agenda 2030 y los ODS a la agenda regional en Colombia, desde la promoción de espacios de debate, reflexión y generación de conciencia colectiva para mejorar vidas, la Agencia Francesa para el Desarrollo y EQUILATERA Inclusión y Sostenibilidad y con el apoyo de Confidencial Colombia, desarrollarán una serie de conversaciones especializadas con el objetivo de abrir espacios que nos permitan avanzar hacia la igualdad de género contribuyendo así a alcanzar el ODS 5, lo que incrementa resaltar por todos los medios la importancia de trabajar en todo momento con una perspectiva de género y de inclusión.