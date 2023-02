Las razones del sube y baja del dólar está semana

Foto: Pexels.

Este viernes, la divisa cerró a $4.669,46 en promedio, lo que significa un alza de $85,02 frente a la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy es de $4.584,44.

Estos comportamientos del dólar volátil durante la semana, se explican luego de la reunión de la Fed, cuya política de ajustes sigue estando muy por debajo de las propias previsiones de la entidad, según expertos.

La divisa estadounidense durante la jornada mostró un máximo de $4.711 y un mínimo de $4.605. Se negociaron $1.236 millones en 1909 transacciones.

Los futuros de acciones estadounidenses cayeron después de que las decepcionantes ganancias de Apple Inc., Amazon.com Inc. y Alphabet Inc, y los rendimientos del Tesoro mantuvieron la caída del jueves y un indicador del dólar se mantuvo estable.

Los inversionistas han estado aplaudiendo lo que perciben como diversos grados de sesgos moderados de los bancos centrales esta semana. El presidente Jerome Powell dijo el miércoles que la Reserva Federal había progresado en su batalla contra la inflación, pero las ganancias de las grandes tecnológicas revelaron grietas en la economía, así lo informa el diario La República.

Los datos de nóminas que se conocerán más tarde pueden mostrar que el mercado laboral de EE. UU. se debilita, lo que complica la tarea de la Fed.

“Los mercados de riesgo se ven impulsados ​​por las tasas de política implícitas más bajas y las expectativas de que la Fed logrará un aterrizaje suave”, escribió en una nota, Alex Rohner, estratega de renta fija de Bank J Safra Sarasin Ltd.

“Esto será muy difícil de lograr. De hecho, los ciclos de ajuste sustanciales como el actual han llevado históricamente a un fuerte aumento del desempleo y a una recesión”, añadió.