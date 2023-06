L’Oreal inaugura nueva oficina en Bogotá

El edifico Sapiencia, ubicado en la cra 45 # 123-60 fue el anfitrión de las nuevas oficinas de L’Oréal Colombia y CERAN con un total de un área de 3.600 m2. Su director Alberto Mario Rincón dio fue el protagonista de la inauguración.

El foco del evento se centró en el trabajo social y sostenible con el medio ambiente pensando en la mujer y la comodidad de sus trabajadores. Sus nuevas oficinas tienen espacios cómodos y cada una tiene el nombre de un país.

Para sus trabajadores estos espacios de descanso, interacción, recreación y relajación hace más amena su jornada laboral. Con el modelo de trabajo de tres días en la oficina y dos días en casa, su director busca que sus empleados se sientan felices y a gusto en sus espacios laborales. De esta manera, se fomenta la productividad y un ambiente de trabajo óptimo.

“Nosotros creemos firmemente en el poder de la oficina, creemos en el poder de la conexión física, de poder hablar, de generar inteligencia colectiva a través de reuniones. Con estas 25 salas se puede interactuar unos con otros. Además, con eso las oficinas también cumplen con nuestro propósito de L’Oreal por el futuro, que es un programa de responsabilidad social corporativa donde se prioriza temas sociales y ambiente”, expresó Rincón.

L’Oreal FOR THE FUTURE reciclara el 100% de las aguas industriales para el 2030 en un compromiso con la diversidad, equidad e inclusión, que no realiza pruebas con animales desde 1989.

