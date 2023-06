Los ‘milenarios’ vinos de Rueda que quieren conquistar Colombia (y el mundo)

El vino blanco va ganando fuerza y cuota de mercado en el mundo. Los grandes vinos hoy en día, los más caros y demandados, son vinos blancos. Estamos en una transición del tinto al blanco con varios actores en la mitad de la partida: franceses, australianos, argentinos y españoles, especialmente, los que más están creciendo por volumen en los últimos años en el mercado internacional.

En estos días, en evento organizado por la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, estuvo promoviendo sus vinos en Colombia Santiago Mora, director ejecutivo de la Denominación de Origen (DO) Vinos de Rueda (Valladolid, España). Rueda es la denominación más importante de vinos blancos en España, con una cuota del 42% del mercado. Es decir, de cada 100 botellas de vino blanco que se consumen en España, 42 son de DO Rueda. El consumo en España de vino blanco es del 30%, hace 20 años no representaba ni el 10%.

“Y Seguimos creciendo, lo cual es muy difícil en mercados tan maduros como el del vino en España”, declara Mora a Confidencial Colombia durante su exposición en el norte de Bogotá, orgulloso de la gestión que vienen haciendo tanto a nivel España como en el extranjero. “Las otras denominaciones de origen españolas están en torno al 10% cada una, Rias Baixas y Rioja”, afirma.

Tradición milenaria

El origen de DO Rueda se remonta a los años 70’s, Cuando Marqués de Riscal, viendo la importancia que estaban cogiendo los vinos blancos franceses con los Sauvignon blanc, redescubren la uva verdejo. Se revoluciona el mercado. Entre ocho bodegas fundan la DO Rueda en 1980 y comienzan a producir vinos que nunca se habian hecho nunca, vinos jóvenes de extraordinaria calidad.

Aunque la fundación oficial de la DO es 1980, el origen vinícola de la región es no centenario, sino milenario. “Se sabe que nuestros vinos comenzaron a producirse en el Siglo X, hace más de 1.000 años. En plena reconquista de la península ibérica, cuando se repuebla esa zona del río Duero. En esa época se comienza a sembrar la uva verdejo, que es única en el mundo. En ninguna parte del mundo se da autóctonamente, y eso es lo que nos hace únicos. Siglos más tarde, a finales del XV, la Corte Real se instala en Medina del Campo; la reina Isabel había nacido en Madrigal. Toda esa zona es área de influencia de Rueda. Por lo que empieza a consolidarse una industria fuerte ya desde esa época porque los vinos de Rueda son los vinos de la Corte. De hecho aún hay bodegas que funcionan actualmente excavadas en la tierra que datan del siglo XVI en pueblos como La Seca o Medina del Campo. Cervantes y Quevedo en el siglo de Oro de las letras españolas ya hacían referencia a los vinos de la zona y hablaban de catas con vinos de otros países”, nos recuerda Mora, para entender el contexto de una tradición vinícola de decenas de generaciones atrás.

Vinos dorados y jóvenes

Hoy en día se siguen haciendo ‘vinos dorados’, como los que se hacían siglos atrás. Son vinos de licor, oxidados, con un estilo propio, con un proceso de producción de al menos 5 años. Actualmente tres bodegas de la DO venden unas 5.000 botellas de este tipo. No obstante, lo que hace popular y distinto a Rueda son sus vinos jóvenes, vinos de un año de alta calidad y “con la mejor relación calidad precio”, dice Mora. “A nuestros asociados les pedimos que los viñedos tengan mínimo 30 años de antigüedad. Y exigimos gran calidad de materia prima, máximo se puede usar el 72% de la cosecha, porque así evitamos el prensado. Son v inos de gran valor añadido”, declara Mora.

Lo que hace única a la DO Rueda es el tipo de uva, la verdejo, autóctona en esa región castellana y única en el mundo. Se ha exportado a Estados Unidos o Australia, pero el resultado es diferente. Como nos recuerda Santiago Mora “el vino es origen, la personalidad de la tierra hace la diferencia. Tierra, altitud, el factor humano, climatología… Nosotros en Rueda tenemos también Sauvignon blanc, pero su original es de la región francesa del Loira, y obviamente tienen sus particularidades, nunca podremos competir con ellos, ni ellos con nosotros en Verdejo.

Calidad relación precio alta

Preguntado por la clave del éxito y el gran crecimiento de sus vinos, Mora nos recuerda que, unido a la calidad relación precio. Adicionalmente, lo que sus estudios arrojan es que los vinos de Rueda “son los que más convierten. Eso quiere decir que 2 de cada 3 personas que prueban nuestros vinos por primera vez repiten y se quedan, y lo recomiendan. Es fidelidad de la marca”, concluye.

Rueda tiene una particularidad, al ser mayoría vino blanco joven, de un año, el consumo mayoritariamente es en España. Las bodegas producían y vendían de una manera rápida y digámoslo, cómoda. ¿Para que complicarme en hacer vinos de más años para venderlo en mercados internacionales si vendo todo aquí haga lo que haga?, se preguntaban los bodegueros.

Pero hace 10 años todo cambia. Se dio la circunstancia de que todas las bodegas importantes de España querían tener presencia en Rueda. Y se dio la carrera de la innovación, la sensación de evolucionar el producto, más inversión, y de ahí salió el foco internacional. Actualmente manejan 14 mercados diferentes y 106 países de ventas, siendo Colombia el principal mercado de Hispanoamérica, por delante de México.

Colombia, mercado clave

“El consumidor colombiano demanda cada vez más vino, y vino español. Valora y aprecia su calidad. Es un vino para todo el mundo, no sólo para las clases más pudientes, y eso la gente lo valora. Precios muy razonables para la calidad que se ofrece. El año pasado se vendieron 340.000 de nuestras botellas en colombia, es un país en crecimiento y este año seguro superamos esas cifras”, confiesa Mora.

Hoy en día se consigue vino de Rueda en todas las cadenas de supermercados, y la idea es crecer en presencia de marcas y traer nuevas bodegas al país.

Esta expansión por el mundo les genera un reto adicional: universalizar la uva verdejo y posicionarla como la Chardonnay o la Sauvignon blanc. La verdejo tiene un sabor diferente, es una uva neutra. El vino dependerá del tratamiento que se le dé en bodega, pero dentro de la uva blanca, la Verdejo es la que ofrece un sabor más intenso en boca.