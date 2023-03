Medellín será anfitriona de la quinta edición del She Is Global Forum 2023

Por quinto año consecutivo la Fundación She Is organizará el She Is Global Forum, el evento que gana terreno en la vanguardia de la equidad de género y el empoderamiento femenino. Reúne a hombres y a mujeres, del sector público, privado, sociedad civil, cooperación internacional y a la academia para establecer horizontes de diálogo, reflexión y debate sobre la participación de las mujeres en procesos de liderazgo y en la promoción como tomadoras de decisiones.

Para Nadia Sánchez, CEO de la Fundación She Is, esta edición será especial, ya que “continuará fortaleciendo en la agenda los retos, las posibilidades y las oportunidades que afrontamos como sociedad para alcanzar mayor equidad de género y perseguir en cada escenario y lugar que habitamos relaciones empáticas, igualitarias y pacíficas que nos ayuden a aportar en una transformación consciente del mundo”.

La nueva edición del evento será especial. Se crearán espacios de conversación, reflexión y acción en torno a los retos, las posibilidades y las oportunidades que afrontamos como sociedad para alcanzar mayor equidad de género y perseguir en cada escenario y lugar que habitamos relaciones empáticas, igualitarias y pacíficas que aporten en el cambio positivo y consciente del mundo. Este evento permitirá visibilizar, potenciar y exponer las historias, proyectos e iniciativas más grandes del mundo para las mujeres, mostrar las iniciativas y prácticas de todos los sectores, mujeres y hombres que trabajan por el empoderamiento de la mujer y desarrollar estrategias para conectar mujeres y hombres de todo el mundo con iniciativas que transforman vidas dentro de un escenario de networking notable.

Impacto

El origen se remonta a 2019, cuando se llevó a cabo la primera versión de este evento en Colombia, liderado por Nadia Sánchez. Con los años se han vinculado como aliados cada vez más marcas y empresas. Han participado representantes de más de 80 países, 3.752 asistentes en vivo, más de 1.211 notas de prensa y 1.663 speakers.

Algunos de ellos, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz, William Harris, presidente y CEO del Space del Center Houston de la NASA, Selina Yuan, vicepresidente Global de Alibaba, Reem Al Hashimy, Su Excelencia, ministra de Emiratos Árabes Unidos, Nadia Ghulam, escritora y refugiada afgana, María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Jesús Aguais, director de Aid For Aids, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, y Ekaterina Zagladina, presidenta de la Cumbre Mundial Premios Nobel de la Paz. Este encuentro tiene el sello de Marca País Colombia que fomenta el turismo, la inversión, proyecta el talento nacional y el trabajo en equipo, especialmente entre el sector privado y el Gobierno Nacional, potenciando hacia el mundo la imagen del país y su compromiso por la equidad de género.

Presencia estelar

En 2023 se vivirán grandes historias. Uno de los speakers protagonistas será Odino Faccia. Desde hace 20 años este cantante ítalo argentino viene fortaleciendo el valor de la convivencia, la inclusión social, la paz y la equidad a través de su música. Gracias a su arte ha sido candidato a los Premios Nobel de Paz 2021, 2022 y 2023. Es el primer cantante ítalo argentino en la historia en alcanzar esta distinción y el único artista en la historia en compartir autoría con dos Papas, San Juan Pablo II y el Papa Francisco. El Candidato Oficial al Premio Nobel de Paz, un referente global por la paz, estará en Colombia para participar en el She Is Global Forum 2023, tocarnos el corazón y ayudarnos a reflexionar con su magia y su pensamiento.

Momentos especiales

Como ya es un clásico, el She Is Global Forum contará con tres espacios de entretenimiento, inspiración y reconocimiento. Uno de ellos, el Innovation Tank, diseñado para que emprendedoras de Colombia y Latinoamérica compartan sus modelos de negocios en el gran Ring de los Sueños con su Elevator Pitch. Además, habrá espacios dedicados a talleres y key notes acerca de temas relevantes al emprendimiento, innovación, manejo de marca, storytelling y negociación, eligiendo y premiando a las mejores.

Otro momento, el She Is Global Awards, una noche de gala, emocionante y mágica, se reconocerán y premiarán a las mujeres más destacadas de Colombia y de Latinoamérica, que están haciendo historia en 20 categorías, cuyos aportes a favor de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer están dejando huella y además marcando el camino de las nuevas generaciones. Y el Women’s Pavilion, protagonizado por emprendimientos liderado por mujeres brinda oportunidades para exponer sus proyectos de emprendimiento a través de stands interactivos en espacios que estimulan la conversación, las experiencias y el intercambio de saberes y de conocimientos.

Conozca la información del Foro en www.sheisforum.com