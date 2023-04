Super Industria y Comercio obliga a Viva Air a compensar a los pasajeros afectados

Mediante la Resolución No. 20743 de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio SIC estableció que los usuarios afectados tras la suspensión de vuelos por parte de la aerolínea Viva Air, se expida un voucher por el 150% del valor total del tiquete que podrá ser redimido en las aerolíneas Avianca, Viva Colombia y Viva Perú.

Estas estarán obligadas a prestar el servicio en las condiciones inicialmente pactadas y/o reembolsar el total del dinero pagado con la correspondiente indexación basada en el incremento del IPC. Avianca, Viva Colombia y Viva Perú deberán establecer canales de atención especiales y diferenciados para atender las solicitudes formuladas por los consumidores afectados.

Lo anterior aplica para “los pasajeros afectados por vuelos cancelados, que no hayan sido acomodados por otras aerolíneas, no hubieran sido reubicados en otros vuelos, no se les hubiera entregado una solución efectiva, ni se les hubiera reembolsado el dinero pagado por la compra de los tiquetes”.