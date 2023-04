35 niñas colombianas más cerca de su sueño de estar en La Nasa

Con el programa Ella Es Astronauta, el sueño de 35 niñas y jóvenes colombianas, en condiciones de vulnerabilidad y amantes de la ciencia y tecnología, de pisar uno de los centros de investigación espacial más grande del mundo se hace realidad gracias a la Fundación She Is y Con Cora, la fundación de la artista Karol G, quien se ha convertido en una referente mundial e inspiración para millones de niñas y adolescentes.

“Nos complace realizar esta alianza con la Fundación She is porque para nosotras, sumarnos en proyectos que brindan grandes oportunidades en pro de la mujer latina, nos enorgullece y motiva en seguir cumpliendo nuestros objetivos como fundación”, cuenta Valentina Bueno, directora de la Fundación Con Cora.

Desde el 2019, Fundación She Is adelanta el programa Ella Es Astronauta, un programa reconocido a nivel mundial que cuenta con la alianza con el Space Center Houston – NASA, Estados Unidos, cuyo objetivo es romper estereotipos de género, convertir a las niñas en agentes de cambio en sus comunidades, generar herramientas académicas, brindarles la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable, e inspirarlas a hacer posible lo imposible. “Ella Es Astronauta ha marcado un hito en la historia de las niñas de Colombia, esta tercera misión nos demuestra el impacto y el fortalecimiento de programas que mejoren la vida de ellas, de su entorno y su familia, queremos seguir aportando, para lograr más niñas y mujeres en STEAM”, dice Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación She Is.

Sueño real

El sueño de las tripulantes inició cuando la Fundación de She Is y sus aliados, llegaron a sus hogares, escuelas y comunidades a entregarles una noticia sorpresa y emotiva, su participación en Ella Es Astronauta y viaje a la NASA. Este año, con una cifra récord de inscripciones de más de 5.200 postuladas, las 35 tripulantes seleccionadas representaran los departamentos de Antioquia, Arauca, Amazonas, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés Islas, Santander, Sucre y Vichada.

Una de las tripulantes seleccionadas por Antioquia es Salomé Valencia López, de 11 años, y quien cursa quinto grado en la Institución Educativa María Josefa Marulanda: “Soy una mujer muy curiosa, y las materias que más me gustan son matemáticas, ciencias naturales e inglés. Sueño con ser astrónoma y aportar desde mis conocimientos a grandes investigaciones y descubrimientos del universo. Estoy muy feliz y motivada de comenzar este proceso junto a Con Cora y saber quién es su fundadora, me llena de más orgullo”.

Habilidades STEAM

Este gran sueño y aventura inicio el 27 de marzo con la ceremonia de bienvenida a sus capacitaciones virtuales, que durarán 4 meses y contarán con diversas clases y talleres sobre carreras STEAM, robótica, prevención de embarazo adolescente, liderazgo, educación financiera, propósito de vida, inteligencia emocional, ciberbullying, emprendimiento y mucho más. También contarán con charlas y webinars con astronautas y otros expositores de alto impacto que han marcado el camino en diferentes campos, como Sandra Cauffman (directora adjunta de la División de Ciencias de la Tierra en la Dirección de Misión Científica NASA), Adriana Ocampo (gerente de Programas Científicos, ejecutiva principal del programa para el programa New Frontier), y este año, una invitada especial, Tatiana Calderón (precursora del automovilismo latinoamericano, primera mujer en correr en la Fórmula 2) quienes hacen parte del programa como grandes mentoras y fuentes de inspiración.

Todo lo aprendido, a nivel personal y educativo, las preparará para su viaje especial hacia el Space Center en agosto, donde por cinco días, tendrán actividades de robótica, programación, construcción de cohetes, organización de misiones, creación de hábitat lunar y charlas con expertos en dirección de vuelo y simulación de viajes al espacio. En esta dinámica, además, aprenderán a trabajar en equipo, a desarrollar valores de liderazgo, tal cual lo hacen los equipos profesionales de astronautas que se embarcan en las misiones espaciales. El programa culminará con la graduación en las instalaciones de la NASA, pero el impacto en la vida de las tripulantes y sus comunidades continuará.

Igualdad de oportunidades

A su regreso, las tripulantes elevarán su voz, contarán sus experiencias, implementarán sus proyectos STEAM en sus comunidades con el objetivo de fomentar cambio, generar oportunidades, que permitan hacer de Colombia, Latinoamérica y del mundo un lugar mejor. Las tripulantes y nuevas agentes de cambio llevarán en su ADN, la misión de trabajar siempre, por la equidad de género e igualdad de oportunidades para la juventud en el mundo.

La alianza entre la Fundación She Is y Fundación Con Cora, quienes le apuestan a transformar y empoderar a mujeres colombianas, suma esfuerzo para seguir fomentando la participación de más mujeres y niñas en STEAM, transformar vidas, y construir un país más equitativo y con mayores oportunidades para la construcción de paz y el acceso a educación.

Puede leer más noticias en www.confidencialcolombia.com