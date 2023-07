Agarrón entre dos exministras de Petro

La exministra de Salud, Carolina Corcho, contó su versión sobre lo que sucedió en el gabinete en medio de la redacción del texto de la reforma a la salud que se debate en Congreso de la República, asegurando que sus excolegas, Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo pusieron muchas trabas.

Corcho dijo durante un foro en el Valle del Cauca, que los tres exministros no estaban de acuerdo con la esencia de las reformas y que ella no tuvo nada que ver con el rompimiento de la coalición de apoyo a Gustavo Petro.

Aseguró, además, que con ellos nunca se llegó a un consenso porque “estos defendieron la Ley 100 y el manejo privado de los recursos públicos de salud”.

Desde su cuenta de Twitter, la exministra de Agricultura negó que esto fuera cierto:

“Jamás me he opuesto a las reformas de este gobierno; sí sugerí cambios porque el presidente me lo pidió. Llegamos a acuerdos que ella rompió al no incluirlos a último momento”, manifestó Cecilia López.

Dijo además que Carolina Corcho consideraba al proyecto de reforma a la salud como “su proyecto personal”.