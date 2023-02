“Amiga, cálmate, ese veneno te hace daño”: Francia Márquez a María Fernanda Cabal

La vicepresidenta Francia Márquez respondió a las criticas de la senadora María Fernanda Cabal, por utilizar un helicóptero para transportarse hasta su casa en Dapa en el departamento del Valle del Cauca.

Francia Márquez contestó a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que por los atentados de los que ha sido víctima, el presidente Gustavo Petro le recomendó tener mayor precaución en sus desplazamientos.

“El helicóptero toma cinco minutos llevándome y cinco trayéndome, por seguridad y después del episodio en Suárez” (Cauca), donde fueron hallados explosivos camino a su casa familiar.

“No me voy a exponer más, sabiendo las intenciones oscuras que hay en muchas personas de derrocar al presidente Gustavo Petro”, añadió Márquez.

La vicepresidencia aclaró a quienes la han criticado por las dimensiones de la vivienda en el municipio vallecaucano que la casa es alquilada y que este valor se cancela con recursos propios.

“Estuve desde agosto que ganamos hasta diciembre buscando todos los fines de semana dónde podía arrendar una casa y la gente me cerraba las puertas. Nadie quería arrendarme una casa para mi familia”, añadió.

Le dijo además a la senadora Cabal sanar el odio: “amiga, cálmate. Ese veneno te hace daño para tu ser. Sánate. El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo. Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde vive la familia de ella. Yo no estoy yendo a la casa de su mamá, ni le digo a su familia que me pague mis servicios o arriendo. Lo estoy haciendo con mi sueldo. Eso no es un delito”.