“Ya podemos decir que estamos haciendo ciencia ficción”: Andrés Valencia, CEO de Stargate Studios Colombia

El cine colombiano sigue aprovechando los frutos de una bonanza que ha venido creciendo con la producción de películas. La industria pasó de estrenar 13 película en 2011 a 57 en 2022.

Sin embargo, hay un pendiente en la formación de profesionales en VFX o efectos especiales. Esto se ve reflejado en que el país tenga una carencia clara de géneros como el terror o la ciencia ficción.

Para suplir esta falta de oferta hace unos años abrió Stargate Studios en el país. Esta escuela se cierne en la formación de profesionales en VFX. La compañía desarrolló 11 megaproducciones el año pasado con un saldo de 882 mil dólares para 58 empleos que se necesitaron.

La trascendencia de los puestos de expertos en el área de los efectos visuales ha cobrado tal importancia que un artista visual junior puede iniciar con un salario de 2 millones de pesos y si gana más experiencia podría ganar hasta 10 millones de pesos mensuales.

Por eso, en Confidencial Colombia se sostuvo un diálogo con Andrés Valencia, CEO de Stargate Studios Colombia, el estudio de producción de efectos visuales más grande del país. A continuación lo que nos dijo.

La gran conclusión puede ser que el cine colombiano es cine de autor. Parece que las escuelas preparan muchos directores, pero no tanto con el VFX y las otras áreas que tienen que ver con cuestiones tecnológicas ¿Qué tan lejos estamos de que en Colombia haya un estudio a gran escala con pantalla verde y efectos especiales a lo Hollywood?

Creo que en la mayoría de escuelas, universidades y demás que existen en producción audiovisual, se enseña lo que uno sabe y las posibilidades que se tiene. Entonces la educación que se imparte y que se le da a las personas es basada desde el conocimiento y de las experiencias de cada uno. Por tal motivo, los docentes enseñan a hacer producción, sobre cosas un poco más realistas y menos fantasiosas. Cuando te hablo la fantasiosa, es de ciencia ficción, sabiendo que la mayoría de cosas que se hace son de ficción como tal, pero normalmente se cortan las alas de poder volar porque no hay los recursos o las posibilidades. Desde hace unos años para acá somos pioneros en Colombia en imponer y traer toda la tecnología de los efectos visuales de forma masiva. También de poderlos industrializar hace ya casi 11 años cuando arrancamos.

¿Cómo se dio la incursión de la compañía en Colombia?

Hicimos una de las primeras producciones que estaba llena de efectos visuales que fue Chica Vampiro y de ahí es donde nace esta empresa como tal. Empezamos a generar eso y hacer lo posible en la mayoría de producciones que que empezaron a realizarse de ahí así en adelante. Empezamos a generar ciertas necesidades en que sí se podría hacer croma y que si se podían hacer efectos visuales y ahí fue donde abrimos las puertas para esta industria hasta el 2019, que tuvimos la posibilidad de conocer a Sam Nicholson. Existió la posibilidad de hablar con él y nos propone trabajar con él después de ver el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Mi respuesta fue no, le dije: “yo no quiero trabajar para ti. Yo lo que quiero es ser Stargate Studios Colombia”. Empezamos un trabajo fuerte y en el 2018 fue que firmamos y logramos crear esta sociedad.

Ya estamos haciendo grandes producciones, creo que de pronto a veces hay desconocimiento, pero ya estamos haciendo grandes producciones para el mundo. Estamos haciendo producciones para plataformas, producciones rodadas en México y producidas en Colombia y ya podemos decir que estamos soñando y haciendo ciencia ficción. En este momento podemos decir el año pasado hicimos más o menos unas 15 producciones, vamos creciendo y podemos decir que estamos metiéndonos como un gran estudio de efectos visuales en el mundo.

¿Qué tanto tiene que ver la ausencia de la capacitación en VFX con la producción de películas de ciencia ficción y de terror, que en Colombia son muy pocas?

Creo que es un resultado total. O sea, si no te enseñan sobre un tema en específico, pues tu tendencia es hacer de lo que te han enseñado y de lo que aprendes. Cuando arrancamos con la empresa hace 11 años era muy difícil conseguir artistas visuales. Lo que nos tocó fue conseguir referencias de personas que sabían algo o tenían bases de algo que podría servir para efectos visuales. Ahí empezamos con el equipo base y con mi socio comenzamos a capacitarlos e investigar un poco sobre el proceso. Hoy podemos decir que gran parte de la compañía, el 95%, llegaron acá casi sin saber nada o tenían unas bases de conocimientos del software. Pero una cosa es saber manejar el software y otras saber hacer efectos visuales. Empezamos a capacitarlos porque siempre ha habido la necesidad de artistas visuales. Todos los días los estamos necesitando y en el país no hay escuelas serias. Cuando digo serias es que como no se ha producido, no se hace y tampoco existen profesores dedicados a los efectos visuales. No podemos decir que enseñan efectos visuales, te enseñan cosas que sirven para efectos visuales en animación. Te enseñan mucho un gráfico y esas cosas por el estilo. Queremos crear un nicho de de artistas visuales y la escuela está enfocada a que todas las personas que quieran estar y participar para que aprendan con la realidad; o sea, cómo funcionan y se hacen los efectos visuales actualmente. Trabajan con material real de las producciones de películas y así es como lo estamos llevando en este momento.

Hablemos de la tecnología, ¿Cómo estamos en ese término? ¿Qué tan difícil puede ser para alguien interesado en desarrollarse como un experto en VFX con los equipos y los software en Colombia?

La ventaja es que hoy la globalización nos permite tener ya el tema de software, pues hay posibilidades para todo el mundo. Cualquiera puede tenerlo y operarlo. Las capacidades de los equipos y los computadores, sí dependen de un presupuesto, pero lo hay. Digamos que nosotros contamos con eso que no hay y que lo ve un poco difícil que se haga en el país también de una forma muy responsable. En la tecnología y todo el tema de la producción virtual que tiene que ver con pantallas y efectos visuales en set es lo que veo que estamos colgados porque las inversiones ahorita son muy grandes y lo que pagan las producciones locales no alcanza a cubrir ese gasto. Sin embargo, el resto de efectos visuales, que es el 80% de lo que se hace en nuestro país y en el mundo, sí hay posibilidades, sí se puede hacer.

La animación ha venido creciendo en el país, ¿Cómo trabajan el VFX en el tema 3D?

Eso es parte fundamental, hacer VFX sin tener trabajo y conocimiento del 3D o la simulación y demás, es casi imposible. Ya estamos logrando tener artistas muy buenos y resolviendo uno de los problemas más grandes, porque el 3D siempre se había vuelto un problema y una demora en los procesos. Ahora estamos tratando de que se puedan industrializar y poderlos tener mucho más ágiles y rápidos para las producciones.

Ha habido como mucha polémica últimamente por la inclusión de la IA (inteligencia artificial) dentro del cine y a veces eso se relaciona con los efectos especiales ¿De qué manera la escuela ha venido trabajando con IA?

Estamos pegándonos a los desarrollos de la IA en los grandes fabricantes de software. Usamos Adobe en gran parte y ellos tienen un desarrollo de IA que cada día van aprendiendo un poco más de lo que uno va haciendo. La idea es optimizar procesos. Estamos con DaVinci Resolve, que es de Blackmagic, y ellos han desarrollado en su software también un tema de IA que nos ayuda un montón para hacer procesos más malucos. Este tema la IA está, nos va a ser un poquito la vida más fácil y más efectiva exigiéndonos para tener un mejor resultado.

¿Cómo se articula el VFX con las otras ramas del cine como la dirección de arte, que se relacionan mucho?

Estamos muy de la mano. Realmente nosotros tenemos que estar de la mano de todo el equipo desde la dirección, el diseño de producción cuando están diseñando las escenografías y demás. Ahorita estamos haciendo una película muy grande, donde estamos construyendo todos los escenarios; una ciudad, que se hizo de la mano de la diseñadora de producción y de todo el equipo de arte, entonces estamos trabajando arquitectura y ambientación. Estamos trabajando como todos esos desarrollos, pero como es esa gran escala, entonces arte hizo un pequeño diseño, el set de una calle y nosotros lo que estamos haciendo es replicando un trabajo que es ‘painting’. No nos podemos desconectar en ningún momento; lo que más se usa en la actualidad construir escenarios mágicos, fantásticos y góticos -como está pasando en esta película- y si no fuera por la dirección de arte y diseño de producción, sería imposible lograrlo.

¿Qué proyectos se vienen adelantando en Stargate?

Están próximos a estrenarse unos proyectos que estamos finalizando para Disney +. Rodamos junto a Estudios Teleméxico una serie basada en Julio Verne, todo con un tema fantástico de dragones, es increíble. Está próxima a estrenarse otra serie sobre la historia de Pancho Villa que se rodó en México y va para Star +. Estamos haciendo series para Amazon y unas películas basados en los libros de Mario Mendoza, de eso no les puedo hablar todavía mucho. Estamos volviendo a la Bogotá de los 80 que era tan mágica y tan fantástica; y un par de películas para Hollywood donde en este momento estamos en proceso de postproducción en una y preproducción en otra.

Le puede interesar: Así luce el detrás de cámaras de ‘John Wick 4’