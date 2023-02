De La Espriella le pelea a Petro porque le retiraron los escoltas

El abogado Abelardo de La Espriella hizo la devolución de su esquema de seguridad pagado por el gobierno nacional. Sin embargo, le hizo una advertencia al gobierno de Gustavo Petro por esta decisión que se tomó.

“Debo precisar, que si bien la entrevista a la que he sido citado para la revisión de las condiciones de riesgo que tengo como protegido es un trámite común y regulado por los parámetros legales, en mi caso particular y en este momento politico coyuntural, se constituye en la excusa “perfecta” para despojarme de la seguridad a la que a todas luces tengo derecho. No me prestaré para esa farsa en la que se busca castigar mi condición de opositor”, señaló.

Más adelante, el abogado cercano a los políticos de la extrema derecha en Colombia, aclaró que ha hecho uso adecuado de su esquema de seguridad. Argumenta que no aceptó varios vehículos blindados en una primera instancia para no ser una carga para el estado.

“Tener que demostrar a estas alturas que corro un peligro latente, cierto e inminente en mi seguridad, es un absurdo con el cual no pienso contemporizar, simple y sencillamente porque la dignidad no se negocia”, explicó.

Sobre el final de su comunicado, Abelardo de la Espriella responsabilizó al gobierno de cualquier atentado o lesión bqienreciba en el futuro mientras esté en el país.

