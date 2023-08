El Pacto del Sindicato del que habla Zulema Jattin

En el año 2006, el país supo que un grupo de congresistas estaban aliados con las extintas autodefensas de Colombia, pero no se alcanzó a imaginar la dimensión que el fenómeno tomó ni la manera en cómo este se incrustó en las regiones donde se tejieron este tipo de pactos y mucho menos que estos tenían la intención no solo de que se planificaran y se implementaran políticas públicas a favor del paramilitarismo sino además, capturar las finanzas públicas en municipios y departamentos donde tenían origen estas alianzas.

Más de 50 congresistas del momento fueron puestos en prisión por este delito, lo mismo sucedió con un nutrido grupo de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados de las diferentes asambleas departamentales.

Se supo además que el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue capturado por el paramilitarismo y que uno de los subdirectores y directores durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (Jorge Noguera y José Miguel Narváez) eran fichas del grupo armado ilegal.

Diferentes pactos se tejieron entre congresistas y paramilitares, pero también con políticos locales, uno de ellos, el de Sindicato.

De este pacto se vino a conocer en 2007 cuando Salvatore Mancuso contó que, durante las elecciones regionales del año 2003, un grupo de seis políticos liderados por Zulema Jattin, Julio Manzur, Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda denominado como ‘El Sindicato’ lo buscaron para pedirle su apoyo y así derrotar electoralmente a Juan Manuel López Cabrales quien apoyaba a Libardo López, para ese entonces candidato a la Gobernación de Córdoba.

El Sindicato apoyaba al candidato a la Gobernación de Córdoba, Juan Carlos Aldana.

¿Qué tiene que ver Álvaro Uribe Vélez?

En las declaraciones que hizo la excongresista, Zulema Jattin, ante la Justicia Especial Para la Paz (JEP), reveló que tras ser vetada por Salvatore Mancuso en municipios como Tierralta, acudió ante el entonces presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, para comentarle su preocupación por el accionar de los “paras” en Córdoba, y su intervención en la campaña electoral por alcaldías y gobernación, ante lo cual el entonces primer mandatario le respondió que “si no tenía pruebas, se abstuviera de denunciarlo”.

Orientó mi conversación a que si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg (colaborador de los “paras”), que no iba a corroborar nada lo que yo dijese en ese momento, pues era preferible que no pusiera la denuncia, y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento le iba a hacer total caso”.

Ante esta revelación, el expresidente Álvaro Uribe negó tal conversación y anunció demanda penal por calumnia.

¿Quién es Zulema Jattin?

Zulema Jattin es hija del excongresista Francisco Jattin Safar, vinculado al Proceso 8.000 durante el Gobierno de Ernesto Samper.

Fue concejal del municipio de Lorica, Córdoba. Llegó a la Cámara de Representantes en el periodo legislativo en 1998. Contrajo matrimonio con el senador fallecido, Luis Humberto Gómez Gallo, a quien también se le condenó por vínculos con los paramilitares.

Luego de ser elegida como senadora de la república, Zulema Jattin, fue detenida por orden de la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, que le condena por este delito.