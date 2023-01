“El proceso de paz con el ELN pondrá fin al conflicto armado”: Alex Flórez

El senador Alex Flórez en entrevista para Confidencial Colombia manifiesta su confianza en la posibilidad de ponerle fin a la confrontación armada con el ELN.

¿Cree posible un acuerdo concreto y rápido con el ELN, así como se llegó con las FARC?

Alex Flórez: Yo no sólo lo creo, estoy convencido, estoy seguro que este va a ser el fin de este conflicto, para que podamos entender con este último resquicio de guerra que nos queda contra con una guerrilla en Colombia, que existe otra forma de tramitar las diferencias; que no es a través de las balas sino que hay otras maneras y es a través del diálogo y la palabra como se puede lograr.

¿Le gusta como quedó conformado el equipo negociador?

Alex Flórez: Estamos hablando de un gobierno además que está comprometido con un proceso de paz total que ha puesto algunas de sus mejores fichas y congresistas maravillosos como María José Pizarro, que van a estar acompañando a esta mesa y que le dan un valor simbólico e histórico a esta negociación que se da con el ELN. Además, con la participación de personajes como el señor Lafaurie de Fedegán, que juega un papel fundamental dentro de lo que se necesita en la mesa de un proceso de estas características y que estoy seguro, que le vamos a dar muy pronto la buena noticia al país de que se acaba el conflicto con el ELN, en que avanzamos a un escenario de paz en el que las diferencias, insisto, se tramiten ya no por las balas, sino por las palabras.

Cómo califica usted el hecho de que ELN prácticamente está otorgando el permiso para que los Emberá regresen a los territorios que les son propios

Alex Flórez: Aquí los Emberas tienen un derecho adquirido, porque el tiempo así se los ha dado. No tienen por qué estarle pidiendo permiso a una guerrilla y esto no tiene ningún tipo de presentación. Pero producto de este proceso de paz que va a acabar con este conflicto, pues ese tipo de cosas no van a pasar más en el país, tenemos que poner la mirada al frente, en el porvenir y ese porvenir es esperanzador.

¿Cree usted que Venezuela puede jugar un papel importante? ¿y considera que debe jugar un papel más preponderante? Teniendo en cuenta que ya es una guerrilla binacional.

Alex Flórez: Totalmente, porque es un conflicto que no afecta sólo a Colombia, sino que ha afectado también la frontera y que afecta directamente al país hermano que es Venezuela. Así que, por supuesto celebró que el país esté tan comprometido; que haga parte de la mejor manera y, en gran medida de todas estas negociaciones y conversaciones que ayude y apoye, porque esto solamente no le va a ayudar a Colombia. Esto le ayuda a Venezuela, a la región, al mundo, que está esperando que acabemos con este conflicto.