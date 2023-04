“En Haití no hay garantías para juzgar a los colombianos presos”: Sondra Mc Collins

Mientras el Gobierno de Estados Unidos rescató a tres de sus connacionales involucrados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, con los colombianos presos en ese país no ha sucedido lo mismo a pesar de la lucha que vienen dando las familias de estas personas para que se les otorgue un trato igualitario. En entrevista para Confidencial Colombia, la abogada Sondra Mc Collins, explica los pormenores de la batalla jurídica que han tenido dar.

Piden un trato igualitario al que tuvo Estados Unidos al poder repatriar a sus connacionales para ser juzgados en su país por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ¿En qué va este asunto?

Sondra Mc Collins: Hemos pedido al gobierno colombiano la posibilidad de utilizar herramientas internacionales que permiten la extraterritorialidad para determinar sí hubo algún delito; sí hubo conspiración como se habló desde un principio, cuando se dijo que unos colombianos estaban en el territorio nacional donde supuestamente hubo un plan para elaborar el procedimiento para asesinar al presidente de Haití. Colombia tendría la posibilidad de ejecutar una acción judicial contra estas personas en nuestro territorio, así como hizo Estados Unidos.

En Haití no hay institucionalidad, llevan 21 meses en un juicio que no ha comenzado; han tenido cinco jueces y ninguno de ellos ha podido acceder a un expediente con pruebas. El panorama es bastante complejo y temo que ellos van a terminar indefinidamente detenidos sin un juicio, sin un debido proceso, sin garantías, sin abogados y sin traductor

¿Cómo explican eso de que en Haití no hay garantías para que se aplique la justicia como debe ser?

Sondra Mc Collins: Porque llevan 21 meses detenidos y no se les ha legalizado la captura, no se les ha puesto un abogado; tampoco tienen traductor, intentamos interponer una Habeas Corpus el 9 de noviembre y no lo recibieron en el tribunal porque fue amenazado de muerte y si eso no dice que no hay garantías pues no veo como más probar que Haití es un país completamente desinstitucionalizado.

¿Hace cuanto hicieron la solicitud?

Sondra Mc Collins: Esa no fue una propuesta que se hizo el mes pasado, el gobierno la está analizando porque está tratando de buscar caminos. Hemos hecho varias solicitudes, una de ellas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se realice una veeduría internacional, que se pueda constituir un comité compuesto por miembros de la Comisión Interamericana, de la ONU y de un país tercero que quiera ser parte de este proceso de garantías. No hemos tenido respuesta de ninguna de las partes.

¿Qué les ha dicho el Canciller Álvaro Leyva y mismo presidente Gustavo Petro?

Sondra Mc Collins: el canciller Álvaro Leyva nunca nos ha atendido, hemos tenido algunas reuniones con el doctor Cuartas, pero hasta ahora no nos han dado ninguna respuesta concreta, están analizando las posibilidades que hay a nivel internacional, temas del derecho penal internacional y la soberanía que tendría Colombia en este caso. Tuve la oportunidad de reunirme con el embajador de Haití en Colombia, él tiene toda la voluntad de colaboración, pero no depende de su resorte porque es un tema directamente del presidente Ariel Henry.

¿Aceptarían que fueran trasladados a otro país que no fuera Colombia?

Sondra Mc Collins: Claro, esa es otra de las propuestas que estamos haciendo ya sea en Estados Unidos u otro país que podría ser República Dominicana por ser cercano.

¿Han visto a las personas que están en Haití presas?

Sondra Mc Collins: Algunos de los familiares tuvieron la oportunidad de ir, pero nunca se les permitió el acceso.