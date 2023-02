“En la reforma a la salud hay que mantener lo bueno y corregir las fallas”: Roy Barreras

El presidente del Congreso, Roy Barreras, durante el evento de presentación de su partido Fuerza de la Paz, en entrevista para los medios de comunicación habló sobre el debate por la reforma a la salud, pidiendo a la ministra Carolina Corcho un diálogo abierto.

Dijo usted en su discurso de presentación de su partido Fuerza de la Paz que los proyectos de reformas presentados a consideración de legislativo van a pasar pero que solo las reformas viables-, ¿es que acaso hay alguna que no sea viable?

Roy Barreras: El mandato del pueblo colombiano es mejorar sus centros de salud; qué todos los ancianos en Colombia tengan un mínimo vital pensional; que los jóvenes tengan educación; que las madres cabeza de hogar tengan un mínimo ingreso, esas son las reformas sociales: la reforma laboral la reforma pensional, la reforma a la salud. Esas van a pasar porque son reformas, perdurables en el tiempo.

La reforma a la salud que ha sido la más polémica va a pasar y va a pasar a raíz del consenso y del diálogo y del trabajo. Yo tengo toda la disposición y el corazón abierto a conversar con todos y por supuesto con la ministra Corcho para construir con ella, con los ponentes y con los demás congresistas la reforma que el presidente Petro quiere, que los colombianos quieren.

Esta reforma tiene que garantizar la prevención de los riesgos en la salud, que esta no sea un negocio sino un derecho; que se eliminé la posición dominante; que se garantice la regulación de los centros públicos; que construyamos más centros de salud. Estamos de acuerdo en el 90% del proyecto y seguramente nos pondremos de acuerdo en el otro 10%.

En su discurso usted hizo un llamado a los ministros para que se concerté a través del diálogo, ¿esto fue un llamado de atención a la ministra de Salud, Carolina Corcho?

Roy Barreras: No, yo mismo me hago un llamado de atención. Tengo toda la disposición y además la obligación de conversar con la ministra Corcho para trabajar con ella de la mano para sacar la reforma; de escuchar a los sectores sociales, a las familias colombianas que están muy asustadas porque no saben que van a pasar un día después, sí se va a destruir el sistema, y particularmente a 250.000 familias que son las de los trabajadores que hoy se desempeñan en las EPS y que están en estado de pánico porque han entendido que al acabarse ese modelo van a quedar desempleados. Sin duda debe tener un capítulo de transición que proteja la vida; que no genere una crisis de salud pública y que garantice el derecho al trabajo del personal de la salud. Todo esto debemos hacerlo de la mano de la señora ministra, de los ponentes y de los demás partidos que nos acompañan.

Nota relacionada: Así está el pulso en redes sociales e internet por la reforma a la salud

¿Pero la ministra sí está dispuesta a dialogar?

Roy Barreras: Apenas empieza el debate, vamos a tener múltiples encuentros. Estoy listo y atento para conversar con ella y para construir las reformas que el pueblo colombiano está exigiendo, y que estas sean viables.

¿le da tranquilidad lo que dice el ministro Alfonso Prada cuando pide trabajar sin arrogancia?

Roy Barreras: Muy importante el mensaje del ministro. Hay un inamovible que lo compartimos y las defendemos, y es que la prevención va primero porque la salud es un derecho de todos y no un negocio. La atención primaria en la salud debe fortalecerse y para esto debemos construir más de 2000 centros de salud, pero también para que tenga el derecho a escoger el pediatra de sus hijos, el ginecólogo de la señora y eso se hace en un sistema mixto público y privado. Esos detalles que permitan que el aseguramiento y la prestación sea mixta, seguramente será motivos de acuerdo con todos los actores, pero sobre todo con las asociaciones de los pacientes que han presentado su propia iniciativa.

¿Esto quiere decir que está de acuerdo con que en este proceso se dé un diálogo abierto?

Roy Barreras: Ahora que estoy en la tarea de salvar mi vida he aprendido a dialogar con todo tipo de actores. Es algo que yo sé hacer, quiero hacer y por supuesto con las puertas abiertas al diálogo con la ministra Carolina, con quienes son más radicales y por supuesto, con los que piensan que hay que dejar todo cómo está. Siete años antes, en mi ponencia a la ley estatutaria dije que las EPS deberían desaparecer cómo son hoy, eliminando su posición dominante bajo la integración vertical con la que abusan de los trabajadores de la salud y del paciente a quien le dilatan las citas. Esa integración vertical hay que acabarla. Lo dije hace siete años y por supuesto será un punto en el que seguramente nos pondremos de acuerdo.

¿Qué sabe usted del señor Pedro Santana quien ha sido señalado de acoso sexual y hoy se conoce qué mintió con los títulos?

Roy Barreras: Hay muchas personas en Colombia que, con afán de protagonismo, se arrogan el derecho de dar a conocer la reforma como si fuesen funcionarios del Gobierno. Él es un dirigente de una ONG, expulsado de otra y fue el primero en hablar en un diario nacional sobre la reforma sin ser autorizado y, por supuesto eso no está bien; eso es abusar de la confianza depositada por parte de la señora ministra, pero no es el único que hace ese tipo de apreciaciones. Hay un ex Senador que había ofrecido pruebas sobre algún asunto indebido y al ser llamado por la Fiscalía, dijo que se le había perdido la evidencia y lo mismo dijo frente a ciertas denuncias del delito de Tratas de Personas.

¿Su apuesta es por cambiar todo el sistema de salud o cambiar lo que no funciona?

Roy Barreras: En nuestro país existe un sistema mixto en la salud que tiene fallas, en especial en la asignación de citas que es la principal queja y ninguna de las reformas que han sido radicadas, dan solución al problema de citas. A lo anterior, hay que agregarle la posición dominante y vertical, que permite que algunas de las EPS abusen de otros prestadores de servicios, privilegiando a los propios, eso hay que acabarlo. Aquí estamos defendiendo a un sistema de salud que ha sido calificado como el sexto más influyente del mundo para orgullo de todos y todas, que acaba de mencionar que cinco de los hospitales colombianos están entre los 100 mejores del mundo y son fundaciones privadas, y no pueden desaparecer. Hay que mantener lo bueno y corregir lo que este fallando.