“Estamos pensándonos una Antioquia global”: Esteban Restrepo

Cada vez se aproximan las elecciones regionales y para la gobernación Antioquia se destaca el nombre de Esteban Restrepo como candidato.

El político fue exsecretario de gobierno y jefe de gabinete de la Alcaldía de Medellín con Daniel Quintero Calle y su candidatura será con el Movimiento Independientes, con el que el alcalde paisa logró la pasada Alcaldía. En su visión de gobierno está el propósito de crear una estructura que globalice el departamento.

“Tenemos que conectarnos de una u otra forma con Centroamérica con el dinamismo comercial y económico. Estamos pensándonos una Antioquia global, no solo unas vías que vamos a pavimentar o unos puentes, sino una construcción de futuro”, señaló Restrepo en entrevista con Confidencial Colombia.

En la hoja de vida de Esteban Restrepo se destaca su título en negocios internacionales y posgrados en administración. Ejerció el activismo con movimientos estudiantiles, pacifistas y ambientales antes de trabajar con Daniel Quintero Calle y ahora lleva a cabo su campaña en Antioquia.

“Me recorrí en bicicleta 100 municipios, más de 2 mil kilómetros, haciendo un tour que me había soñado. Me demoré dos meses de municipio en municipio. Ahora me estoy dando la vuelta en carro yendo más al quehacer político. Claro que la energía está, soy muy enérgico en la política, duermo muy poco y ahí estamos”, afirmó el candidato.

A pesar de trabajar con Quintero Calle y ser coordinador de la campaña de Gustavo Petro en Antioquia dice no tener jefes ni partidos políticos. Sin embargo, aclara que tiene una buena relación con el Pacto Histórico y espera ser acompañado por dicha colectividad y un sector de Alianza Verde.

Su principal objetivo es jugar un papel de contención al uribismo en el departamento. A continuación, lo que dijo Esteban Restrepo en entrevista exclusiva con Confidencial Colombia.

*Foto: Twitter @estebanrestre