“Fui víctima de agresión sexual por parte de Pedro Santana, asesor de MinSalud”: Laura Bonilla

La politóloga Laura Bonilla en entrevista para Confidencial Colombia contó que en el año 2007 fue víctima de la agresión sexual por parte del señor Pedro Santana para entonces, presidente de la Corporación Viva La Ciudadanía, y hoy asesor del Ministerio de Salud.

Laura Bonilla narra que Santana la invitó a escribir en el periódico institucional de la Corporación Viva la Ciudadanía, ‘Caja de Herramientas’, y que una noche aceptó compartir un whisky con su esposa y que luego de horas de dialogar junto a ella, el llegó pasado de tragos y después que de que su señora fue acostarse, mientras la víctima esperaba un taxi el la agarró a la fuerza y empezó a tocarla y a besarla.

“Yo había bebido Whisky en su casa. Él no estaba. Llegó cuando yo estaba algo borracha. Mi amiga se durmió. Me invitó a tomar la última copa en su cocina, mientras yo llamaba el taxi. Se me echó encima, me besó con una boca babosa y asquerosa. Me petrifiqué. Continuó manoseándome pese a que le decía que por favor no lo hiciera. Entonces le dije que pensara en su compañera y me dijo: eso es problema mío y de ella. Paró y pude irme”, cuenta Bonilla.

Laura asegura que aun no ha podido sanar del todo sus heridas y dice además que aun no ha podido perdonar al hoy asesor del Ministerio de Salud y hace un llamado al Gobierno Nacional a cumplir con su promesa de campaña de proteger a las mujeres y evitar a este tipo de personajes porque de acuerdo a sus palabras, “un nombramiento de estos revictimiza a las mujeres que sufrieron este tipo de agresiones”.

Reviva la entrevista: