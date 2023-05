“Hay sectores que no les interesa la reforma laboral”: ministra de Trabajo

La ministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez, asegura que hay sectores económicos que poco y nada les interesa que Colombia tramite una reforma laboral que proteja al trabajador.

Algunos gremios económicos se sostienen en sus críticas a la reforma laboral, ¿Qué decir de eso?

Gloria Inés Ramírez: No son críticas nuevas, son críticas que han venido haciendo desde el año pasado cuando nos sentamos en las mesas y en los foros temáticos. A mí me parece que eso es muy importante pero lo que tenemos que tener claro, es que a estos sectores no les interesa la reforma laboral a estos sectores les interesa que todo siga como está porque aquí se han venido acostumbrando a que, a través de los derechos sociales, se sigan acumulando capitales y haciendo ganancias, no se han dado cuenta que hay que hacer un equilibrio.

El Banco de la Republica también asegura que se pueden perder más de cien mil empleos.

Gloria Inés Ramírez: Todo esto son teorías, son supuestos, ellos consideran que Colombia va a estar estática; que no va a haber un desarrollo económico.

El presidente de la república ha dicho que desea que Colombia avance a un sistema de industrialización y de una reindustrialización, del desarrollo del campo y acompañado de factores tan importantes como la asociatividad, la economía solidaria y popular y todo esto con un apalancamiento financiero que tiene que ver con los microcréditos y con los acompañamientos técnicos.

¿Cómo queda el sector agrario en la reforma laboral?

Gloria Inés Ramírez: Vamos a trabajar para que en el sector agropecuario haya más de 1.600,000 campesinos que puedan cotizar a la seguridad social y tener derechos; de igual manera los del trabajo doméstico hemos extendido lo que es el contrato de tiempo parcial, pero con derechos para más de 600 mil trabajadoras que van a poder vincularse a la seguridad social, pero también estamos hablando de las plataformas digitales, que es la nueva tecnología.

¿Qué cambios se podrían hacer en lo que tiene que ver con los fondos privados? o ¿el Gobierno se mantiene con su propuesta inicial?

Gloria Inés Ramírez: Hay puntos importantes, el primero es ajustar el régimen contributivo y el semicontributivo. Nos proponen ajustarlo y yo pienso que ahí hay algunas precisiones que podemos ahondarlas, porque se tratan de que se beneficie a la mayoría de colombianos y colombianas que cotizan y no pueden tener una pensión en el Régimen Contributivo.

Hay varias apuestas, pero hay una apuesta que tiene el Gobierno claramente que es el fortalecimiento del sistema público de pensiones, entonces nosotros consideramos que Colpensiones se debe fortalecer.

Consideramos que el sistema de protección integral, tiene que ser solidario y y compensatorio hoy lo estamos trabajando y esto implica que el salario base o el pilar base tiene que ser de tres salarios mínimos porque si no, no vale la pena.

Quiere decir que el Gobierno se mantiene en la idea de pasar a quienes devengan menos de tres salarios mínimos a Colpensiones y no un salario mínimo como lo proponen algunos gremios como ANIF.

Gloria Inés Ramírez: Partimos de un principio: no estamos haciendo ni vamos a hacer una regulación económica, esta es una reforma de seguridad social y en una reforma de seguridad social se necesita un trípode que son los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Es la única manera de hacerla posible y a eso le apostamos.

El gremio de la seguridad privada dice que esta reforma se debe aplazar para el año entrante y que este año se discuta y se socialice un poco más, ¿qué piensa eso?

Gloria Inés Ramírez: Para ellos ojalá que no hubiese reforma, que todo siga igual para que los negocios sigan fluyendo. Nosotros estamos diciendo que es necesaria y que el país la necesita, y queremos que no se mantengan dos regímenes en competencia. Yo quiero recordar que de cada seis adultos mayores sólo uno tiene pensión, el resto no tiene nada y esta propuesta que estamos haciendo tiene un encanto y es que hay para toda la población.