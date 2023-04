“Hemos hecho la reducción de tasas de interés más alta de la historia del Icetex”: Mauricio Toro

El presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), Mauricio Toro, habla sobre los logros de su gestión al frente de la entidad y dice que, para sostener los beneficios de reducción de tasas de interés, es necesario buscar más recursos.

¿Cuál es su balance del debate al que citado por el Congreso de la República?

Mauricio Toro: Fue un balance muy nutritivo donde los representantes expresaron sus preocupaciones y que tiene que ver con el proceso de transformación y humanización del ICETEX.

¿En qué consiste ese proceso?

Mauricio Toro: Hemos hecho la reducción de tasas de interés más alta de la historia del ICETEX y los nuevos créditos además van al 0% más IPC, dos avances que no se han visto en 70 años, que aún son insuficientes, partiendo de la base de que del millón de usuarios, 90.000 no han visto una mejoría en lo que son sus cuotas. De ese millón, muchos lo han visto, pero 90.000 todavía siguen preocupados por un incremento de su recibo y seguimos trabajando. Pero lo que tengo que decir es que hemos venido bajando el número de créditos que tenían unas cuotas supremamente elevadas. ¿Qué nos queda? Trabajar por el plan de desarrollo para incluir un artículo que nos permita beneficiar a ese remanente de 90.000 que nos preocupa todos los días, que han visto crecer sus recibos en un 7 o 17 por ciento. Pero el resto, pues es positivo, de los 275.000 jóvenes vieron la reducción de tasa, vieron que no creció su recibo a pesar del incremento tan absurdo el más alto de los últimos 30 años de IPC o de la inflación, así que bueno es positivo seguir trabajando y oyendo las preocupaciones del Congreso que representa la ciudadanía general.

Usted dice que hay estudiantes que no vieron crecer la tasa de intereses en su recibo, pero la oposición dice lo contrario ¿a quién se le puede creer entonces?

Mauricio Toro: A los números, los números no mienten. Dos cosas, lo que redujimos fue la tasa de interés, los recibos en algunos casos aumentaron, sin embargo, ahí seguimos trabajando, pero hay 275.000 jóvenes que vieron como su recibo no se incrementó. El IPC, del 5% pasó al 13% y la tasa del ICETEX del 12% bajó al 2%, eso generó un equilibrio. Muchos jóvenes vieron que su recibo se mantuvo igual, eso quiere decir que gracias a esa reducción no se duplicó o triplicó. Los que vieron un incremento en su tasa, hubiera sido peor. La gente que tuvo incrementos entre el 7 y el 17 por ciento, de no haber reducido la tasa como la reducimos, el incremento hubiera sido del 100%. Eso quiere decir, que se vieron beneficiados pero que aún es suficiente yo lo he dicho no va a ser suficiente hasta tanto no haya un solo joven preocupado, para nosotros eso es fundamental. La oposición hoy en el debate reconoció la buena gestión, el trabajo y las cifras que hemos presentado y contra los números es difícil pelear.

¿Esto puede ser sostenible en el tiempo?

Mauricio Toro: Depende de muchos elementos. Lo primero, el que los nuevos créditos vayan al cero por ciento de interés más IPC, depende de que el articulo de la tributaria que logró este objetivo, donde ya no hay más capitalización de intereses en época de estudio, se mantenga y no se caiga porque tiene tres demandas en la Corte. Si se cae pues simplemente volvemos a las tasas normales del IPC más 12, no del IPC más cero. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el subsidio de tasa de todos estos beneficiarios, estos sólo son recursos que alcanzan hasta 2023. En 2024 tendremos que salir a buscar más recursos para mantener el beneficio, pero esperamos que el IPC haya bajado. Ahora estamos pendientes de que el Ministerio de Hacienda nos transfiera los 350 mil millones que hacen parte de este plan de beneficios.