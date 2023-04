“La migración ilegal hacia Estados Unidos va en aumento”: John Sánchez, CEO, Immigration and Business

De acuerdo con John Sánchez, CEO Immigration and Business, miles de colombianos comenzaron a tomar la determinación de abandonar el país, empezando por los empresarios en busca de una economía más sólida y estable como en los Estados Unidos; posteriormente los padres sacando a sus hijos a estudiar al exterior, buscando que tomen otros horizontes y por último las personas con menos recursos pero que por miedo de quedar en pobreza absoluta toman la vía de la frontera.

¿Qué han encontrado en los estudios que han realizado sobre migración?

En los estudios se han hecho al tema de migrantes colombianos especialmente hacia los Estados Unidos, hay una particularidad especial, sin necesidad de llegar a polarizar, es que luego de la segunda vuelta presidencial empezó a llegar muchísimas personas por asuntos de estudio profesionales, pero fue más la llegada a través de la frontera.

¿Qué cifras tienen al respecto?

Éramos el quinto o sexto país en migración ilegal a través de la frontera, en este momento somos el segundo. Esa preocupación, es grande, primero, porque la gente no espera dos años una visa y esto porque los deseos de ir al país del norte, no es el de conocer a Mickey Mouse ni viajar en planes de turismo, sino buscar una vida diferente y para esto, poco les importa las condiciones de los territorios que deben atravesar como el Darién, por ejemplo, donde chicas han sido ultrajadas sexualmente, así como los niños y los hombres también, a quienes han reclutado para los carteles y demás.

¿La demora en la expedición de la visa es el principal factor que influye en la decisión de viajar por la vía ilegal hacia los Estados Unidos?

A los Estados Unidos están llegando miles de personas a través de la frontera, la Celac dijo que para el 2022 fueron más de 500.000, sin embargo, yo puedo decir que el porcentaje es mayor. El aumento fue del dos mil por ciento.

¿Este paso ilegal se está dando, directamente hacia México o pasa necesariamente por el Tapón del Darién?

Pasa por el tapón del Daniel y llegan a México, luego te vienes por el lado de California o Texas, el más común es que se vengan por el lado de Texas y esos son los que vienen mucho por México, dependiendo del negocio que les ofrezcan, que es el de los coyotes, que por desgracia va en aumento. Ahora, ellos están cobrando muchísimo más y la gente les está creyendo porque no están tomando vuelo hacia México, sino que toman la trocha por el Tapón del Darién.

¿De estas 500 mil personas que están llegando a los Estados Unidos de manera ilegal cuantos son colombianos y cuantos son de otros países?

Pasan muchas nacionalidades, hay gente de Guatemala, Honduras, Nicaragua, todos están llegando aquí los Estados Unidos, no se sabe cuántos realmente están pasando y cuántos se están devolviendo porque no encuentran garantías, eso es otra cosa, que necesitamos que entienda la gente: el hecho de que tú pases una trocha y que te presentes a la frontera no quiere decir que obligatoriamente vas a llegar a los Estados Unidos porque pueden incumplirte y en el caso de que llegues y tengas la oportunidad de solicitar el asilo y no cumples con los requisitos, simplemente el oficial lo va a negar.

¿Cómo se ha dado proceso de migración ilegal luego del cambio de gobierno en Colombia?

Se creía que era broma, pero la gente lo tomo totalmente a pecho y es cierto, está aumentando en este gobierno. Durante el gobierno de Iván Duque, con el entonces Canciller, Carlos Holmes Trujillo, se trabajó fuertemente en el Estatuto Para el Migrante, pero se tenía en cuenta a los que llegaban aquí a Colombia, pero no a los que salían, se les olvidó esa pequeña parte un poco más vulnerable.

¿Cuál es la petición que ustedes le hacen a los gobiernos que están relacionados con este asunto en este caso Colombia, Estados Unidos y los de Centroamérica?

Deberíamos unirnos un poco más para luchar contra este flagelo de la inmigración porque las políticas tienen que mejorar para que la gente mire esto de manera responsable para que no existan esos muertos, esas violaciones.