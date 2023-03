“Las horas extras es un tema de derechos”: Mintrabajo

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en entrevista para Confidencial Colombia dice que la reforma laboral que presentó el gobierno nacional a consideración del Congreso busca mayor equidad y asegura que el pago de las horas extras es un tema de derechos.

¿Hay ambiente favorable en el Congreso para aprobar la reforma laboral y pensional?

Gloria Inés Ramírez: Esta es una reforma que necesita el país, Colombia no puede seguir permitiendo que los adultos lleguen a su vejez para vivir de la caridad. Esta reforma lo que hace es establecer un sistema unificado y equitativo, no competitivo, complementario, que nos va permitir que efectivamente fortaleciendo el sistema público avancemos. Este pilar solidario va a ayudar a que todos estos adultos mayores que hoy están en vulnerabilidad, puedan tener este derecho.

¿Pero hay ambiente para aprobarlo?

Gloria Inés Ramírez: Esta una razón suficiente para que el Congreso de la República lo estudie y sobre todo, que hagamos posible que esta sea una ley de la República que nosotros desde el ministerio estamos prestos para hacerle acompañamiento técnico que necesite.

¡Está causando mucha polémica la idea de regresar a las horas extras a las 6 de la tarde, ¿Cómo Gobierno estarían dispuestos a ceder un poquito?

Gloría Inés Ramírez: Este no es un problema de polémica, es un tema de derechos. A Colombia le raponearon estos derechos en el año 2003, el empresariado colombiano les recortó los derechos a los trabajadores con el objetivo de generar empleó y productividad. Pues no hubo empleo y tampoco hubo productividad, pero sí se quedaron con los derechos de la gente.

Los dueños de las empresas de entrega de domicilios urbanos no están muy de acuerdo y ponen el ejemplo de España…

Gloria Inés Ramírez: A mí no me pueden decir que una empresa que tiene un capital de 1000 millones de dólares no puede pagar a sus trabajadores una seguridad social a quienes les están generando la ganancia, unas condiciones dignas laborales es lo que se está proponiendo

¿Cómo quedaría el sector agropecuario donde hay muchísima informalidad tanto en hombres como en mujeres?

Gloria Inés Ramírez: El 86% de la informalidad en Colombia se da en el sector agrario, por eso estamos reconociéndolo en la reforma laboral un contrato agropecuario, donde paguen una jornada agropecuaria para justamente permitirles a estas personas que trabajan por cosechas, por siembras, etcétera, que puedan acceder al tema de la formalización laboral, es una oportunidad que nadie se las había dado.