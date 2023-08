“Lo que venía funcionando bien en Medellín, Daniel Quintero lo manejo mal”: Felipe Vélez

El candidato a la Alcaldía de Medellín, Felipe Vélez, dice no mantendría nada de lo que hizo el actual mandatario, Daniel Quintero, porque según él, no administró bien la ciudad

¿Los concejales amigos están dispuestos a apoyarlo o son solo amigos de café?

Felipe Vélez: El gran apoyo ciudadano se empieza a ver en la medida en que uno va creciendo. Yo creo que eso es un tema simultáneo.

Usted espera que el Concejo se renueve en estas elecciones, ¿le pareció muy molesto el que hay actualmente y que le puso trabas al alcalde Quintero en temas como UNE- EPM?

Felipe Vélez: No, eso estuvo muy bien, al final se consiguieron las mayorías, pero muchos de ellos también pensando en su futuro político pensaron que estar con esta Administración les traería grandes costos. Gracias a Dios reconsideraron, porque no podemos permitir que gente que ayudó o trabajo con lo que es este desastre permanezca.

Una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos en Medellín es la inseguridad, ¿Cómo piensa abordar ese asunto?

Felipe Vélez: Lo primero que debo decir es que la seguridad no es ni de izquierda ni derecha porque este problema afecta a todos, es un tema que afecta a las personas que tienen más y a los que tienen menos. La seguridad nos atañe a todos y para esto tienen que diseñarse políticas de choque y un tema importante es la determinación. Yo seré un alcalde comprometido en esa lucha contra el delito, cuando existe ese compromiso los ladrones saben que les va a caer toda la fuerza del Estado.

¿Medellín si cuenta con el suficiente número de efectivos de la Policía o necesita más?

Felipe Vélez: Yo creo que Medellín necesita más efectivos.

¿Está de acuerdo con la propuesta de la alcaldesa Claudia López se conformar una policía local?

Felipe Vélez: Es una propuesta que se debería considerar porque la Policía tiene muchas funciones, entonces yo creo que la Policía Local sería un tema que se debería empezar a discutir.

Otro tema que le preocupa a la gente de Medellín es el empleo a pesar de la tasa de crecimiento, ¿Cómo mantendría esa tendencia.

Felipe Vélez: Hay algo que ha ayudado mucho y es el turismo. Hay que apoyar el turismo, además de construir viviendas. Yo creo que la ciudad tiene que entender que tenemos que formar a nuestros jóvenes para la oferta de la empresa privada. También hay que enseñarles a crear empresas.

¿Ha pensado que en Colombia forman a los profesionales para ser empleados, sino para ser empresarios?

Felipe Vélez: Yo creo que esa situación ha venido cambiando, hay muchachos que quieren ser emprendedores. Claro también hay quienes quieren ser empleados, gente que quiere salir a trabajar pero hay que formar para el emprendimiento.

¿Qué mantendría de lo bueno que hizo Daniel Quintero porque algo bueno debió hacer?

Felipe Vélez: Soy contundente con esta respuesta, no solamente no ha hecho nada que merezca mantener, sino que inclusive lo que venía funcionando bien en nuestra ciudad lo hizo mal.

¿Cree que es serio partir de cero?

Felipe Vélez: No, no estamos hablando de partir de cero porque todos los programas y los proyectos que la ciudad reclama siguen funcionando, pero vienen siendo desfinanciados sin el suficiente impacto.

Si eso es así y tan mal está Medellín, no se entiende entonces cómo el empleo crece y cómo la gente ha sobrevivido

Felipe Vélez: Voy a mencionar varios temas para que se entienda mi respuesta: por ejemplo, el tema de la educación, el 95% de las instituciones educativas vienen funcionando pero mal, eso no significa que vamos a empezar de cero; Metrosalud está quebrada y en muchos hospitales no se atiende a tiempo a la gente.

Se supone que los hospitales son manejados desde la Gobernación…

Felipe Vélez: Hay unos hospitales que le pertenecen a la Gobernación, pero hay otras instituciones que prestan servicio en los barrios, que son de Medellín y que hace algunos años no viene funcionando correctamente que no tienen el suficiente personal médicos ni equipamientos. Por ejemplo, en el Hospital de Buenos Aires hicimos un vídeo para denunciar que no lo habían entregado, y lo entregaron a la semana siguiente pero todavía no está funcionando porque no tiene la suficiente dotación.

¿Cómo encuentra el recaudo tributario en Medellín?

Felipe Vélez: Medellín cada vez depende más de las empresas públicas y menos de su estructura tributaria. No, nos podemos volver perezoso; tenemos que aumentar ese porcentaje de recaudo tributario.

¿Qué programas o qué campañas utilizará usted para incentivar esa cultura tributaria?

Felipe Vélez: Lo más importante es traer empresas porque Medellín tiene que volver a hacer esa ciudad vibrante esa ciudad que tiene una transformación urbana alrededor de la innovación y alrededor del ecosistema digital para seguir creciendo con ciudad porque las empresas se han ausentado durante estos estos tres años

El Dane dice que el empleo ha crecido en Medellín y usted asegura que las empresas privadas se han ausentado ¿entender eso?

Felipe Vélez: No, es que todas las empresas se han ausentado, ha sucedido con algunas empresas han ido algunas empresas y en otras se frenó todo ese impulso que habían convertido a Medellín en un referente mundial de innovación y de tecnología

¿Le gusta la paz total del presidente Gustavo?

Felipe Vélez: No me gusta la paz total porque tenemos un Gobierno que nos ofrece un modelo de impunidad. Entonces lo que está pasando es que la gente sabe que cada cuatro años vendrá un perdón y que los delitos no tienen consecuencias. Yo creo que el mensaje que estamos dando a nuestra juventud es equivocado porque estamos afectando la sostenibilidad de tener de verdad una paz territorial.

Hay un cese bilateral entre el ELN y el gobierno Petro, esta guerrilla tiene unas estructuras en Antioquia, ¿qué efectos puede tener sobre Medellín?

Felipe Vélez: Yo no sé qué tanto impacto tenga en la violencia, urbana. Yo siento que hay una especie de calma en la ciudad mientras las economías criminales se mueven a toda velocidad y una cosa no es garantía de la otra. Yo creo que las economías criminales afectan a nuestros jóvenes afectan a nuestra ciudad, nos llena la ciudad de habitantes de calle. Una cosa no es garantía de la otra.

¿Cuánto tiempo cree que puede durar esa relativa calma?

Felipe Vélez: Un actor criminal se acentúa en un lugar y llega otro y empiezan a pelearse y es ahí cuando se disparan los índices de violencia que es lo que recurrentemente ocurre en Medellín. La idea es que se mantenga esa calma sin que sin que deje de combatir esas estructuras criminales y que podamos proteger nuestros territorios llevando al Estado para que haga presencia.

¿Sus afectos a la Gobernación de Antioquia con quien están?

Felipe Vélez: Estoy concentrado en la Alcaldía de Medellín, pero supongo que la gente tendrá sus preferencias para la Gobernación y eso tendrá que ver con un cambio.

Dilian Francisca en el Valle; Carlos Fernando Galán en Bogotá; Char en Barranquilla; Verano de la Rosa en Atlántico; Patrocinio Sánchez en El Chocó; Luis Pérez en Antioquia; Federico Gutiérrez en Medellín…- será que en Colombia le tememos a los nuevos liderazgos

Felipe Vélez: ¿Será que no tenemos nuevos liderazgos? vuelvo y le repito, necesitamos nuevas miradas, necesitamos que este país avance y para esto creo que necesitamos encontrar otras ideas para mirar hacia adelante y no hacia atrás.

Usted hizo parte de la Administración de Federico Gutiérrez ¿hay alguna posibilidad que más adelante se encuentren y se unan?

Felipe Vélez: No tengo ningún problema en lo personal con Federico, pero yo sí creo que en el concepto de desarrollo tenemos una diferencia grande. Le deseo la mejor de las suertes. Por ahora cada uno está en su camino.

Nota relacionada: Felipe Vélez en La Chiva Electoral