“No existía un trabajo que ayudara a entender la construcción del Capitolio”: Gregorio Eljach

El secretario del Senado de la República, Gregorio Eljach Pacheco presentó a la opinión pública su más reciente libro al que tituló ‘El Capitolio Nacional de Colombia, Historia Política y Arquitectónica’, en donde narra la historia de su construcción.

En entrevista para Confidencial Colombia explica los detalles de la investigación que permitió la redacción del texto.

Muchos pensaron que su libro trataría secretos de los manejos del Senado de la República, pero vemos que es una narración de la formación del Congreso y de su arquitectura, ¿por qué la decisión?

Gregorio Eljach: No existía un trabajo que narre y que ayude a entender la construcción del edificio del Capitolio. Hay dos niveles, la parte de la historia política de cada momento, lo que pasó en esos momentos fue determinando qué pasó con la construcción del capitolio.

¿Cuánto tiempo toma la investigación por qué vemos que lo trata con profundidad y detalle?

Gregorio Eljach: Nos gastamos 17 meses con un equipo muy calificado y una orientación de lujo para poder llegar a la escritura de un libro que viene a llenar un vacío porque en Colombia la literatura sobre el Capitolio Nacional es muy poquita, y además fragmentada por unos temas. Aquí complementamos la historia política de Colombia con la historia política del Capitolio, pero además le damos un sentido de lo que representa, que es el rompimiento con las estructuras coloniales institucionales y también arquitectónicas y la proyección a nuestros días desde 1848.

No le conocíamos esa faceta de historiador

Gregorio Eljach: Historiador no, eso es muy serio, y respeto mucho a quienes lo hacen soy un averiguador de cosas. Lo hicimos con mucho empeño y con mucha seriedad

¿Con cuántos arquitectos e ingenieros habló para conocer un poco sobre la historia de la arquitectura de la época de la colonia?

Gregorio Eljach: Consultamos las fuentes primarias que es el Museo Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Archivo Nacional y el Archivo de Bogotá donde encontramos la mayoría de documentos, allí aparece el plano original de cómo diseñaron el Capitolio Nacional que después fue modificado. Se conversó con historiadores de la academia, profesores universitarios, gente que ha trabajado aquí desde hace 30 o 40 años y nos contaron como era todo eso.

¿En qué momento se encuentra el diseño de la arquitectura del Capitolio con la conformación del Congreso de la República?

Gregorio Eljach: Desde los orígenes, la actitud y el deseo de Toma Cipriano de Mosquera cuando arrancó con la ley 17 de 1846 que aprobó el Congreso de la época pretendía montar un símbolo del republicanismo para finalizar la época del virreinato y del dominio español sobre América Latina y sobre Colombia en general.

Allí empieza una decisión política de construir lo que iba a ser la sede de todos los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, es decir, las tres ramas del poder público, es decir un sistema republicano, es decir, todo lo contrario a lo que era a la monarquía con el virreinato. Desde allí comienza a cambiarse La historia y comenzamos a construir instituciones republicanas y un edificio físico también republicano.

¿Esos cambios que se han dado en la estructura del Capitolio Nacional y del mismo Congreso de la República están relacionados con los cambios institucionales que se han dado en la arquitectura del Estado colombiano?

Gregorio Eljach: Claro, cada momento político de la historia de Colombia como república como constitución democrática va correspondiendo una etapa de crecimiento.

Uno de los mitos urbanos que existen en Bogotá dice que el Capitolio en sus inicios era una cárcel ¿qué tan cierto es?

Gregorio Eljach: En los documentos está ilustrado y en el libro indica que aquí donde estamos ahora haciendo ese trabajo periodístico existían almacenes de comercio; existía también lo que podríamos conocer hoy como la Dian; también una chichería; sastrerías, después eso se incendió y sobre la ruina del incendio se comenzó a hacer lo que hoy tenemos como Capitolio.

¿Qué se conserva del vecindario que hoy rodea al Capitolio?

Gregorio Eljach: El palacio Arzobispal y la Catedral Primada estaban y no con las características del siglo XXI porque no existían como institución y como edificio.

El Capitolio lo ordenó hacer el gran general y presidente Tomás Cipriano de Mosquera y su hermano Manuel José Mosquera. Recordemos que para 1848 surgió el Partido Liberal y el año siguiente surgió el Partido Conservador, es decir la historia de la política congresional en Colombia está muy amarrada a lo que fue la construcción del diseño y construcción y en la terminación del Capitolio.

Pero no existía el Palacio de justicia que no puede llamarse palacio porque estos son propios de la monarquía, es Casa de Nariño, además que tampoco tiene forma de palacio arquitectónicamente hablando y sí yo voy a un palacio voy a ver a un virrey o a un dictador o a un rey, y aquí lo que hay es una democracia entonces es antitécnico decir Palacio de justicia, Palacio de Nariño o Palacio de Lievano.

¿Qué se conserva de esa estructura original?

Gregorio Eljach: La Mayoría, en el libro está el diseño original, el plano original de lo que hoy es el Capitolio.

¿Algunos funcionarios del Congreso dicen que aquí asusten en la investigación que hizo encontró el nombre de ese fantasma?

Gregorio Eljach: No, no nos metimos con anécdotas, aunque ese tema se ha mantenido vigente y hay quienes dicen que es cierto, a mí me asusta más el acoso, me asusta la violencia, me asusta el hambre, la corrupción, eso sí que asusta.