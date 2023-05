Nueva condena en Estados Unidos por asalto al Capitolio

La veterana del Ejército de Estados Unidos e integrante de Oath Keepers, Jessica Watkins, ha sido condenada a ocho años y medio de prisión por su participar en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, un día después de que el jefe de esta milicia de ultraderechistas, Stewart Rhodes, fuera castigado con 18 años de cárcel, la pena más larga hasta ahora por estos hechos.

“Su participación ese día fue más agresiva, más decidida que quizás el de otros”, ha dicho el juez Amit Mehta, quien destacó en la lectura de la sentencia que no solo Watkins no mostró arrepentimiento alguno, sino que además celebró lo ocurrido y que no fue consciente de “la gravedad de ese día y de su papel”.

A pesar de que Watkins se ha afanado por mostrarse como una “idiota” que tan solo “corrió por los pasillos del Capitolio”, la acusación ha expuesto cómo lideró la célula de Oath Keepers Ohio hasta Washington. Sin embargo, a diferencia de otros de sus compinches, se ha librado del cargo más grave el de conspiración sediciosa.

De ese delito fueron acusados el ya mencionada Rhodes y Kelly Megs, a quien el jueves se le impuso una condena de doce años de prisión. El juez ha señalado que si bien el rol de Watkins no era el ninguno de estos dos, su papel en esos eventos fue “más que el de un soldado raso”.

Durante su turno de palabra, Watkins ha asumido su culpa por lo ocurrido y ha asegurado que cayó víctima de las teorías de la conspiración que estos grupos han repetido para justificar lo ocurrido aquel 6 de enero en Washington. “Ahora entiendo que mi presencia en el Capitolio probablemente inspiró a esas personas. Nos vieron allí y eso probablemente les animó”, ha dicho.

“¿Cuántas personas entraron por nuestra culpa? Somos responsables de eso”, ha admitido Watkins, quien también ha hecho mención a su condición de mujer transexual y cómo tuvo que luchar con su identidad en un momento en el que se aplicaba en el Ejército el ‘no preguntes, no digas’, la expresión con la que se conocía la visión oficial sobre sexualidades no normativas en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.