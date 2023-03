“Nunca he huido de la justicia”: Aída Merlano

Luego de llegada al país, la excongresista Aída Merlano dijo que hará frente a las acusaciones que pesan en su contra y dará la lucha por demostrar su inocencia en los procesos que asegura “son montajes”.

Merlano insistió en ser víctima de persecución de “un clan mafioso y político de la Costa Atlántica”, y solicitó medidas de protección especial para su familia y para ella misma.

“Una prioridad que tengo es pedirle la presidente, Gustavo Petro, la seguridad de todos los miembros de mi familia que han sido víctimas de amenazas, de atentados y de intentos de secuestros denunciados desde hace muchos años sin eco en la Fiscalía General de la Nación”, afirmó.

Aseguró que teme por su vida y recordó que en el pasado fue violentada sexualmente y que además intentaron asesinarla, y según ella, esto la obligó a huir a Venezuela.

“Nunca he huido de la justicia. Me fui porque mi vida corría peligro en este país y me fui para prepararme, mostrar mis pruebas y para que desde ese país Colombia escuchara mi verdad y poder entregar todas las pruebas que de hecho se entregó a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia”, indicó.

Admitió que debe asumir la responsabilidad de sus errores y pidió a la justicia que inicie la investigación de los delitos que denunció.