Petro visitó y compartió un almuerzo con soldados de Tolemaida

Este viernes el Presidente de Colombia Gustavo Petro visitó y compartió un almuerzo con el Ejército Nacional en el fuerte militar de Tolemaida en el municipio de El Nilo (Cundinamarca). “Aquí en este lugar que es icónico para las Fuerzas Militares: el campo de la Batalla de Boyacá, y Tolemaida como el centro de entrenamiento más importante e integral de América Latina, afirmó el mandatario.

El Presidente aseguró en su discurso que: “Ni más ni menos que el General Gustavo Rojas Pinilla, del cual, pues es difícil expresar una opinión dada las circunstancias por las que gobernó, pero si se examina a través ya del tiempo que ha pasado, de las décadas, el siglo pasado, indudablemente el General Rojas Pinilla tuvo unos momentos, unas decisiones absolutamente fundamentales, no solamente desde la estrategia militar, sino como estadista que alcanzó a ser”

Además agregó, que “por algo, el pueblo, lo más popular de Colombia lo recuerda con mucho cariño. No pasó como una imagen negativa en la memoria popular, sino como una imagen positiva; ni más ni menos, quiso el pueblo elegirlo como Presidente de la República después”.

“El General no solamente decidió estratégicamente ubicar este lugar de Tolemaida para darle creación a este centro de entrenamiento y de preparación, sino que el mismo artículo en los años de su gobierno otro tipo de criterios para la época. Trató de colocar a Colombia en lo más aventajado de la ingeniería, del urbanismo, del conocimiento mismo”, dijo el presidente de los colombianos.

El mandatario aprovechó para hablar de la guerra entre liberales y conservadores: “Y por eso inició en esos años de manera difícil, indudablemente, los diálogos con quienes hacían guerras y violencias en un país que se autodestruía a sí mismo, porque se sentían enemigos los que se vestían de rojo con los que se vestían de azul, en un país de mayorías campesinas en cuya historia quedó —más o menos según algunos cálculos— 300.000 muertos de apenas 11 millones de habitantes que éramos; la mayoría nuestros padres y abuelos campesinos y campesinas. Se mataban por un color, detalló.

“El General pudo empezar a hablar para hacer que la mujer tuviera por primera vez el voto. El General, construyó las avenidas más importantes de Bogotá aún hoy; inició la construcción de edificios como era el urbanismo de aquel entonces y fundamentalmente inició dentro de las Fuerzas Militares la posibilidad de aprender, de querer el estudio y el conocimiento”, sostuvo el mandatario.

Aseguró el Presidente que para “Navidad, mañana, pensar y reflexionar en la paz es fundamental. Es difícil, pareciera una ilusión que se escapa permanentemente como el agua entre los dedos, pareciera que no fuera una opción real para Colombia, pareciera que Colombia no tuviera otro destino que autodestruirse a sí misma”.

“Nosotros somos tercos, nosotros creemos que sí es posible; creemos que es posible la Paz Total; creemos que llegará un día, ojalá más pronto que nunca, en donde las juventudes no se maten entre sí, en donde las juventudes que por su vocación entran a la carrera militar, en cualquiera de sus ramas, a la policía, puedan regresar a sus hogares sanos y salvos”, afirmó el primer mandatario.

También aclaró el presidente, “qué mejor regalo puede tener un Presidente, que mejor don, diría yo, que el que pueda entregarle su juventud toda, a sus propios hogares para darles un abrazo a la mamá, a la hermana, al hermano, a la novia, al novio, al amor, a los sueños, a las ilusiones. Qué mejor regalo que el que toda la juventud que hoy estudia, o que hoy trata de tener ilusiones, o que hoy se entrena, pueda regresar a sus hogares”.

Aquí quizás el General pensó en un centro de entrenamiento, en alguna carrera de ingeniería civil que era tan importante para las comunicaciones, la movilidad, incluso, desde la estrategia militar. Hoy hay que pensar en todas las ramas del conocimiento porque se volvieron indispensables para unas Fuerzas Militares del siglo 21, aseveró Petro.

“No es sólo la ingeniería civil, es la de sistemas, es la del software que implica las matemáticas; son las ciencias naturales, es la biología, es la posibilidad de saber cómo cuidamos el agua de una manera técnica y profunda; es la manera de cómo defendemos a nuestra sociedad en tiempos de crisis climática que no se conocían el siglo pasado” detalló el Presidente.

El presidente sostuvo que: “Mientras haya niños que mueran de hambre; mientras haya campesinos sin tierra; mientras la relación laboral no sea justa; mientras la mujer sea discriminada; mientras regiones enteras de Colombia se traten como si fueran parte del África negra excluida, parte de los territorios de la esclavitud; mientras que a millones de personas se les excluya de la posibilidad de la intensidad de la vida misma, de poderla vivir con dignidad, la violencia será difícil de extirpar.

Le puede interesar:‘No se gastará un solo peso de la reforma tributaria en aviones de combate’: Gustavo Petro

“Tiene que ver con que cualquier hijo de campesino que entre a estas Fuerzas Militares y quiera seguir allí su vida pueda llegar a las más altas alturas, ponerse tres o cuatro soles, y ser el comandante en jefe de los ejércitos de Colombia, como alguna vez lo fue un indígena, que incluso llego a ser Presidente, el general José María Melo, el último oficial del Ejército Libertador”, enfatizó Petro.

Petro propone dar las dos batallas “la de la paz y la del conocimiento”

Petro plantea la formación profesional para las fuerzas militares “creo que en estos sitios de entrenamiento tenemos que aprender de ello también. Tenemos que aprender aquí de la matemática y de las ciencias naturales, y abrir, Ministro Defensa, facultades, no solamente barracas; barracas y facultades técnicas en la preparación física, pero también las técnicas de la preparación mental, porque el siglo XXI ya no es un siglo de simple músculo que necesitamos, sino que es un siglo que necesita del músculo, del cerebro y del corazón, y sin eso no podemos construir, no podremos construir una nación”, indicó.

“Así que Tolemaida cuando se fundó tuvo unos propósitos indudablemente estratégicos por su ubicación; pero hoy Tolemaida tiene que tener otros nuevos: los de que aquí se pueda construir una universidad plural, integral, para todas las corrientes del pensamiento moderno, científico, que nos permita tener un Ejército, unas Fuerzas Militares, unas Fuerzas Armadas, que sean la vértebra central de una construcción poderosa, la de una nación en paz, en progreso, profundamente inteligente”, afirmó el mandatario.

Finalizó afirmando que: “Esa es la idea de hacer de Colombia una Potencia Mundial de la Vida y esos son los temas que me gustaría reflexionar, paz y conocimiento; mañana, cuando exista la nostalgia de la familia, y cuando se pueda saber que hay un Gobierno que los va a entregar a ustedes sanos y salvos, a sus familias”.

“Una Feliz Navidad para todas y todos, un aplauso para su destreza, su tenacidad y para los días que están por venir, que ojalá sean los mejores de Colombia”.

Foto: Presidencia.