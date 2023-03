Tierrabomba, una verdadera bomba de tiempo

Foto: cortesía

Fuerte tensión se vive en el corregimiento de Punta Arena, en la Isla de Tierrabomba, en Cartagena, donde sus habitantes temen ser desalojados muy a pesar de encontrarse habitando este territorio por más de 200 años.

Los moradores enfrentan un pleito jurídico con el Ministerio de Defensa, quien a través de la Armada Nacional ha ordenado el desalojo de las tierras, en donde sus habitantes aseguran tener los derechos por temas de ancestralidad y por ser el lugar en donde se encuentran enterrados sus antepasados, donde sus familias han crecido, además de ser quienes le han dado vida económica a la región a través de los cultivos de maíz, frijol, yuca, batata y ají dulce.

El territorio fue reconocido como Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Punta Arena, y es habitado aproximadamente por 700 familias. Sus fundadores fueron el señor Máximo Colina, Catalino Contreras, Maxial Contreras, Sixto Calle Herrera, Pedro Contreras, Julián Aguirre, Úrsula Coneo, Heriberto Coneo, Julián Contreras Y Julián Díaz. La fertilidad de sus tierras para la agricultura, les permitía cultivar productos que eran comercializados en el mercado de Bazurto.

A pesar de llevar más de cien años en estas tierras, la comunidad ha tenido que enfrentar diferentes intentos de desalojos por parte del Ministerio de Defensa quien asegura tener la propiedad.

En 1.993, después de 43 años del bombardeo a las instalaciones del antiguo leprocomio (Lazareto) ubicada en Caño del Oro, y de estar ejerciendo la posesión ininterrumpida y pacífica de la zona de punta arena, de la noche a la mañana llegó la Armada de Colombia por orden del Ministerio de Defensa, a desalojar por vía de hecho a los nativos de esa zona de la isla de Tierrabomba (Punta Arena). Para ese entonces ya las habitantes habían crecido en gran número, y se opusieron con sus machetes en manos, mujeres y niños, y no dejaron que los militares se posesionaran de su territorio.

Dos años después, según lo narran los líderes de la comunidad, llegó una abogada de nombre Silvia Arizmendi, quien propuso la titulación de los predios, proceso en el que se titularon más o menos 100 predios, a excepción del señor Antonio Carlos Contreras Jiménez, hijo de uno de los fundadores de Punta Arena, quien se negó al desconfiar de las intenciones de la funcionaria. Con el tiempo sus vecinos se convencieron que su coterraneo tenía razón en no creer en el ánimo conciliador de la señora y que esta solo ayudaría a desalojarlos del lugar.

Más adelante, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa, se ordena otro operativo de desalojo, hecho que se repite en el año 2008.

Interviene el INCODER (Agencia Nacional de Tierras)

Ante las interminables discusiones entre los líderes del Consejo Comunitario y el Ministerio de Defensa, interviene el entonces INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras expide la resolución No. 4192 del 5 de agosto de 2015, estableciendo que de 1.984 hectáreas con cuenta la isla: 876 son privadas y 1.108 son públicas que corresponden a 7.671 metros cuadrados.

Desde entonces no cesan las discusiones judiciales ni las amenazas a los habitantes del predio denominado ‘El Polvorín’, en el sector Punta Arena, de Tierrabomba.

La abogada, Caridad Coneo Contreras, sostuvo en declaraciones para El Heraldo, “que el predio al que denomina como El Polvorín es en realidad un predio distinto al de playa que muchos nativos ocupan”.

“Los Polvorines no es aquí donde se quería hacer el desalojo, eso es entre Caño de Loro y Punta Arena, es un terreno allá arriba, en la parte de atrás de la isla. Nosotros acá tenemos El Cañito, que es una zona de playas donde la comunidad vive del turismo. La Armada no conoce la isla, están enredados. Aquí no es Los Polvorines, en Los Polvorines es donde ellos tienen su base militar, sus armamentos, eso allá está lleno de soldados”.

De acuerdo con testimonios de algunos pobladores, “existe entre la comunidad o integrantes de la comunidad con no raizales, convenios de colaboración o asociación para explotar turismo ecológico en las islas pero esta actividad la está ejerciendo la Armada en nuestro territorio entregando terrenos al Hotel Tequendama”.

¿Qué dice la Armada de Colombia?

La Armada de Colombia por su parte, dice en un comunicado que la institución es la verdadera propietaria del terreno y que adquirió el título como resultado del proceso de clarificación de la propiedad que se realizó sobre la totalidad de la Isla de Tierra Bomba, por parte del extinto INCODER, en el año 2015.

“En tal virtud, el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional viene adelantando acciones tendientes a la restitución de los terrenos ocupados de manera ilegal en esta Isla, y en general en todo el territorio nacional. Dada su naturaleza fiscal este predio es imprescriptible, por lo cual se da aviso a la población en general que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que pretenden su venta”, explica en el texto.

Dice además que cualquier operativo será realizado con el acompañamiento del Ministerio del Interior, las autoridades de Cartagena y la Gobernación, lo mismo que de los organismos de control.