A ciudadano le ponen foto de CR7 en trámite de libreta militar

El ciudadano David Godoy hizo una de las denuncias más insólitas que se han realizado en Colombia. Por medio de sus redes sociales relató cómo el Comando de Reclutamiento del Ejército le coloco la foto de Cristiano Ronaldo en lugar de la suya para la libreta militar digital.

“Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente?”, señaló el ciudadano.

El trámite se finalizó el pasado martes 14 de marzo y Godoy señaló que el mayor del distrito militar se comunicó con él para enmendar el error, aunque no lo asumieron.

Para los que no me creen. 😵‍💫 pic.twitter.com/Pxo42m9Bor — David Godoy (@DaveGovi) March 15, 2023

*Foto: Twitter @DaveGovi