Aquí tiene siete películas para ver y celebrar San Valentín

El mes de febrero es un mes marcado por la celebración del día de San Valentín, un mes para festejar el amor y la amistad: dos temas que sirven como inspiración y base de las mejores historias del cine y la creación de obras de arte en general. Desde relatos modernos de amor no correspondido, hasta cuentos que sobreviven tiempos históricos, el amor es un tema atemporal que une audiencias de todo el mundo.

Para celebrar Valentine’s Day este año, MUBI, la plataforma global de streaming, productora y distribuidora de películas, presenta dos películas seleccionadas especialmente para disfrutar durante este mes: el clásico de culto Bridget Jones´s Diary de Sharon Maguire, UK; y la historia de una romance adolescente, Besos de Azúcar de Carlos Cuarón, México. Para sumar a estos dos estrenos en la plataforma, el equipo de MUBI seleccionó seis películas más de su catálogo para disfrutar este mes.

A continuación, 7 películas que no te puedes perder en MUBI el día de San Valentín:

1. BRIDGET JONES’S DIARY (Sharon Maguire, Inglaterra, 2001): Bridget Jones es una treintañera soltera y llena de complejos, cuya vida sentimental es un desastre. Tiene sólo dos ambiciones: adelgazar y encontrar el amor verdadero. El día de Año Nuevo toma dos decisiones: perder peso y escribir un diario. Pero muy pronto su vida amorosa se vuelve a complicar, pues se encuentra dividida entre dos hombres. *A partir del 12 de febrero.

2. BESOS DE AZÚCAR (Carlos Cuáron, México, 2013): Nacho es un niño que intenta sobrevivir los primeros años de su adolescencia refugiado bailando en una máquina de tecno dance. Su vida cambia drásticamente cuando conoce a Mayra, hija de una poderosa y temible mujer que lidera a los vendedores callejeros conocida como La Diabla, quien se opone rotundamente a que su hija sea amiga de alguien como Nacho. Juntos, Mayra y Nacho enfrentan lo que viene con la inocencia y la esperanza de un gran primer amor. *A partir del 14 de febrero.

3. BERGMAN ISLAND (Mia Hansen-Løve, Francia, Bélgica, 2021): Chris y Tony, una pareja de cineastas, se retiran un verano a la isla Fårö para escribir en el lugar donde Bergman vivió y encontró inspiración. Mientras ambos trabajan en sus guiones resurgen recuerdos del primer amor de Chris. Pronto el límite entre realidad y ficción se difumina, desgarrándose. *Disponible

4. COLD WAR (Paweł Pawlikowski, Polonia, Francia, 2018): Polonia en la posguerra. Wiktor y Zula se enamoran obsesiva y destructivamente. Al ser músicos obligados a ser parte de la máquina propagandística soviética, sueñan con escapar a la libertad de Occidente. Surge una oportunidad para irse a París y toman una decisión que marcará sus vidas para siempre (Nominada a tres premios Óscar).*Disponible

5. BLUE VALENTINE (Derek Cianfrance, Estados Unidos, 2010): Lejos del que alguna vez fue un romance apasionado, Cindy y Dean están casados y tienen una pequeña hija. Con la esperanza de salvar su matrimonio, se escapan a un hotel temático donde los inundan los recuerdos de cuando se conocieron y se enamoraron, llenos de vida y esperanza.*Disponible

6. IN THE MOOD FOR LOVE (Wong Kar Wai, Hong Kong, 2000): Hong Kong, 1962, Chow Mo-wan y Su Li-zhen se mudan a apartamentos vecinos el mismo día. Sus encuentros son corteses y formales, hasta que un descubrimiento sobre sus respectivas parejas enciende la llama de una relación íntima. Una evocación magistral de anhelo romántico. *Disponible

7. THE WORLD AFTER US (Louda Ben Salah, Francia, 2021): Tras un pequeño éxito con un cuento, Labidi, un escritor en ciernes, intenta publicar su primera novela. Mientras hace entregas de comida para sobrevivir y comparte cuarto con un amigo, se enreda en un romance con Elisa, una estudiante. Pero la realidad de la vida cotidiana muy pronto lo confronta. *Disponible