Cirujano oncólogo habla sobre las alertas y cuidados del cáncer de piel

El pasado 13 de junio se conmemoró el Día Mundial en Contra del Cáncer de Piel. Por ende, la Liga Colombiana contra el cáncer denota que la enfermedad se encuentra en aumento a nivel mundial.

Lo anterior puede darse por el aumento en la disponibilidad de medios diagnósticos para detección de la enfermedad, aumento en la exposición a la radiación solar y aumento en la expectativa de vida con lo cual se cuenta con personas más viejas.

Por eso Coosalud convocó alDr. Sergio Cervera Bonilla, para que explicara la malignización de las células que hacen parte del tejido que nos cubre la superficie del cuerpo. Una de las malignizaciones son de las células que nos dan el color de la piel, que se llaman melanocitos, y su malignidad se llama cáncer de piel o melanoma.

Vale la pena resaltar que, aunque da en todos los tonos de piel, la raza en la que existe más propensión a sufrir son las personas de ojos verdes o azules, piel clara o blanca, rubios o de pelo rojo. En cuanto a las edades, claramente cuando está más expuesta la piel tiene más tiempo y más riesgo de cáncer de piel por acumulación de rayos ultravioletas y, por esto, es más frecuente en adultos mayores.

A continuación, el Dr. Sergio Cervera Bonilla habla acerca de algunos mitos y síntomas frecuentes que se presentan con la enfermedad.

¿Existen mitos que lleven a cometer diariamente errores frente a esta enfermedad?

La no protección de los filtros con los bloqueadores solares y otra conducta que es muy de alto riesgo es el uso de cámaras de bronceo, lo cual aumenta el riesgo de forma muy exponencial en desarrollar el cáncer de piel, melanoma y cáncer de piel no melanoma. El tipo de protector debe ser recomendado por un médico, pero que sea un factor de filtro solar mayor de 50, porque los artesanales o naturales no se ven que sean directamente de la protección.

¿Qué tanto ha disminuido la gravedad de la enfermedad gracias a los avances de la ciencia?

Los avances en el manejo de pacientes oncológicos con este tipo de cáncer han cambiado de forma exponencial, porque ya contamos con medicamentos que llamamos terapias dirigidas, especialmente en cáncer como el melanoma y el carcinoma escamocelular, que son los menos frecuentes, pero son los más agresivos. Entonces el tratamiento de esta enfermedad va desde la recepción quirúrgica y, si la enfermedad está avanzada. Es decir, con compromisos de algunos órganos o de las regiones ganglionares donde se ubica la lesión, tenemos varios medicamentos disponibles en Colombia para su tratamiento.

En cuanto a costos, ¿qué representa esta enfermedad para el sistema de salud colombiano?

El cáncer de piel es el cáncer más común de todos los cánceres en todo el mundo y Colombia no dista de esto, porque es un cáncer que usualmente es de diagnóstico por múltiples especialidades que va desde el dermatólogo, cirujano plástico, el cirujano oncólogo y tener una cifra exacta es basada en los datos del Instituto Nacional de Cancerología. Usualmente estos cánceres se resuelven solamente con manejo quirúrgico y los costos son inherentes a cada tipo de procedimiento que requiera, como el tipo de medicamento, de las terapias dirigidas, especialmente, para melanoma y carcinoma escamocelular tienen un costo bastante alto, pero no reemplaza el bienestar y el beneficio para los pacientes con este tipo de patología.

¿Qué países son referente en la atención a este tipo de cáncer?

A nivel mundial son referente países como Australia y zonas tropicales, porque la enfermedad es donde más costos humanos se generan por el tipo de localización regional, pero nosotros, por el tipo de geografía y de orografía, tenemos los pisos térmicos, exposiciones solares en todos los niveles del mar. Lamentablemente, no hemos logrado poder tener una concientización mayor y un acceso pronto a esta enfermedad. Es importante, desde todo punto de vista y desde la prevención primaria, en los primeros niveles de atención, lograr concientizarse para impactar en los desenlaces de esta enfermedad.

¿Cuáles son sus recomendaciones frente a esta enfermedad?

Es importante que, ante cualquier cambio en la aparición de lesiones en el cuerpo, en las zonas expuestas o que le llamamos sobreexpuestas, como la cara, los brazos, el cuello y el torso de las manos, así como en las plantas de los pies y en los espacios interdictales, tanto de las manos como los pies. Que, ante la evolución muy rápida de las lesiones, que crezcan muy rápido y que tengan sangrado, se consulte de forma temprana o a un para hacer el enfoque adecuado y el estudio respectivo de la enfermedad.

