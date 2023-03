“Cuando las aguas se juntan: una historia de mujeres y paz”

La pieza cinematográfica de 85 minutos, retrata desde las voces propias de las mujeres y sus organizaciones, historias que ponen en evidencia los desafíos, pérdidas, a veces desgarradoras, y al mismo tiempo la resiliencia, fortaleza y valentía de mujeres colombianas que juntaron sus fuerzas como las aguas, y avanzaron en un rol decisivo e invaluable para que las cicatrices que han tenido que soportar por más de medio siglo en el país no fueran en vano.

Mujeres como las que aquí se retratan han creado la propia visión del feminismo de su generación, luchando por la paz, la justicia, la dignidad, la verdad y la no repetición. Ellas han caminado durante décadas llevando a cuestas sus sueños y anhelos trabajando sin pausa para que cada día fuera mejor, por eso, la película no rehúye a las controversias, sino que aviva el surgimiento de ese liderazgo surgido de las mujeres, captura su espíritu luchador que no se dejó vencer por el dolor, y plasma la emocionante resiliencia y fuerza como referente e inspiración frente a las luchas y desafíos entorno a sus derechos que hoy resuenan con los acontecimientos del mundo.

Una historia interminable que muestra cómo las mujeres siembran la semilla de la memoria y de la reflexión sobre la importancia de la no repetición en el horizonte de la sostenibilidad de la paz en Colombia. Un documental que busca inspirar a otras experiencias y procesos sobre la importancia y el papel transformador que tiene la participación de las mujeres en la consecución de la paz.

Es urgente que la lucha y el trabajo de las mujeres no caiga en el olvido. Esta película es una apuesta por el reconocimiento y la memoria colectiva que hace que los derechos humanos de las mujeres sean posibles, reales y tangibles. Que no se queden solo en el sueño, sino que justamente se materialicen.

Esta es una película sobre mujeres activistas, hecha para inspirar a mujeres y hombres, para que juntas y juntos trabajemos por la Igualdad y los derechos humanos.

Cuando las aguas se juntan: una historia de mujeres y paz’ se encuentra en salas desde el 9 de marzo.

Por: Ángelo Pesca