Daniela Álvarez tendrá su propia muñeca “Barbie”

La exreina de belleza Daniela Álvarez se ha ganado a pulso el cariño y la admiración del público, y no sólo por su belleza y carisma, sino por su fortaleza ante la adversidad. Hace poco más de dos años, la modelo colombiana perdió una pierna debido a una isquemia, situación que le dio un giro de 180 grados a su vida. Sin embargo, esta condición no la ha frenado en lo absoluto, pues con el apoyo de su familia y de su novio Daniel Arenas, ha podido seguir adelante, convirtiéndose además en una inspiración para muchos. Promotora además del amor propio, Daniela ha sido convertida en una muñeca, misma que ella ha mostrado orgullosa junto a un potente mensaje así lo expresó HOLA!

Así como diversas celebridades tienen ya su propia versión en juguete, la colombiana también. Se trata de una hermosa muñeca que al igual de ella usa una prótesis. “El poder verme reflejada en esta Barbie me deja claro que nuestro PODER está en las diferencias”, escribió en su Instagram. “¡Con Barbie no hay límites ni barreras! Con Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser!”, afirmó Daniela en la publicación ya tiene más de 260 mil me gusta.

Junto a estas palabras publicó un breve video en el que mostró, mediante distintas posturas, su increíble capacidad física con y sin el sustituto de su pierna. Estas posiciones fueron replicadas por la linda muñeca rubia, ataviada con vestido rosa. Daniela acompañó estas imágenes por la canción Grateful, de Rita Ora, tema cuya letra hace mucho sentido con la forma en que la modelo ha asumido los retos.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues de inmediato seguidores, amigos y colegas del medio artístico respondieron a su publicación, expresándole su admiración. Entre todos los mensajes destacó el de su novio, quien ha manifestado en más de una ocasión estar agradecido de tener a su lado a una mujer tan fuerte y bella en todos los sentidos.

“Siempre soñé y le pedí a mi Dios mi propia Barbie, no solo escuchó mis oraciones, sino que me premió contigo mi muñeca hermosa, para mí eres y serás siempre la más bella, única e irrepetible. Te amo mi Barbie”, escribió el actor colombiano.

Su sueño de volver a correr

Apoyada por su hermano Ricky Álvarez, Daniela pudo participar en una carrera en su tierra natal a finales de octubre pasado. “Soñaba con este momento, ¡VOLVER A CORRER! Sabía que no serían 10 kilómetros, pero tendría la satisfacción de haberlo intentado”, expresó entonces en una emotiva publicación.

“Trotar no es fácil, se cansa el muñón, mi pie derecho aún no tiene la fuerza para impulsarme”; confesó. “¡Pero mi prótesis hacia el trabajo de mis dos pies! Me dieron muchas ganas de llorar al llegar a la meta, haberlo conseguido a pesar de cualquier dificultad significa mucho para mí”, admitió la colombiana, quien recibió muchas felicitaciones por su impresionante logro.

