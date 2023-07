El bullerengue se enluta con muerte de Ceferina Banquez

A sus 80 años, la cantaora Ceferina Bánquez falleció en la madrugada de este miércoles. La noticia fue dada a conocer por Javier Mutis, apoderado artístico de la bolivarense.

Según la información conocida por la opinión pública, la representante del bullerengue falleció en su casa de Cartagena después de pasar por una serie de quebrantes de salud.

Para 2009 Ceferina Banquez fue declarada como reina del Festival de Bullerengue de Maríalabaja. En su arte tenía en cuenta temáticas relacionadas con el conflicto armado, que la afectó directamente.

Su más reciente producción agregada a las plataformas de música por ‘streaming’ fue Eso No Es Na. También se encuentran trabajos como Que Le Baile Yo y No Me Dejen Sola.

Este miércoles el bullerengue se enluta por su muerte, pero en su legado también quedó el ser reconocida por el Ministerio de Cultura con el Premio a Personajes Afrocolombianos para el 2012.

*Foto: Instagram @ceferinabanquez