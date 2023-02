El diálogo con Camilo Torres Restrepo sobre el amor eficaz

La documentalista Marta Rodríguez de nuevo hace presencia en las salas de cine con la producción ‘Camilo Torres Restrepo, el amor eficaz’, su película más reciente donde cuenta con la codirección de Fernando Restrepo.

El documental parte de una premisa muy distante de la gran cantidad de piezas filmográficas que se han hecho sobre Camilo Torres, porque tiene a su favor, el que Rodríguez es una de las pocas personas vivas que convivió con el sacerdote.

“Todo el mundo tenía una frase muy quemada: ‘Camilo, el cura guerrillero’, y yo no quería ese título tan fácil porque fui alumna de él en la Universidad Nacional, trabajé con él en Tunjuelito y de mi generación soy una de las que tuve la suerte de conocerlo mejor. Entonces, quería dar una imagen muy humana y cercana de su personalidad”, señaló durante el estreno del documental.

Varias decenas de personas se dieron cita en la Sala Capital de la Cinemateca Distrital en Bogotá para su lanzamiento. Allí Marta Rodríguez compartió la necesidad por la que es importante mantener vigente la figura de Camilo Torres Restrepo.

El documental parte de una conversación entre Marta Rodríguez y Camilo Torres Restrepo, que en realidad es interpretado por Fernando Restrepo. La construcción del Camilo de Fernando -parte de la imaginación- mientras que el de Marta nace de la memoria que quiere mantener sobre su figura.

“Como digo yo: ‘si somos la generación de la violencia, nos acostumbramos a hablar con los muertos’. Y como no encontrábamos un camino, Fernando me dijo que hacía de Camilo. Le dije que si no había de otra…”, explicó

A Rodríguez y Restrepo los presentó Luis Ortiz hace 27 años. Desde entonces ambos lograron compenetrarse para trabajar juntos y ‘Camilo Torres Restrepo, el amor eficaz’, es prueba de la química que tienen como cineastas. Para llevar a cabo el filme fue necesaria la complicidad para armar un diálogo con Camilo, a pesar de que su muerte hace más de seis décadas.

“Lo terminamos haciendo porque se volvió divertido. Para mí no estaba siendo divertido verlo desde encontrar una cantidad de hechos históricos de un alguien. Si no es así, créame que habría sido un documental muy aburrido, creo que habría sido una ‘mamertada’ y pienso que pudimos darle otra cosa, otro aire”, afirmó Restrepo.

A pesar de ese juego entre los cineastas, las cosas no fueron fáciles. Ambos señalan que tuvieron dos grandes obstáculos para realizar este trabajo. El primero, que Fernando se transformara en Camilo Torres Restrepo; mientras que el segundo fue la aversión de Fernando por la figura del sacerdote.

Antes de rodar, señalan que hubo muchas discusiones. Sin embargo, gracias a las conversaciones en medio de un vino, terminaron desarrollando este trabajo. Desde la diferencia pudieron construir un relato desde el ‘leitmotiv’ del amor eficaz, más allá de lo generalmente publicitario que es la figura del párroco que tomó el camino de las armas.

“Lo que no profeso con él es el amor profundo con la iglesia y la institución. El resto tiene unas cosas humanas que son de sentido común para todos. Por lo menos él como persona cumplió con su palabra. No estoy de acuerdo con él, de ser mártir… Uno determina desde la palabra, si Camilo decía: ‘Revolución o muerte’, estaba matando la revolución; era ‘Revolución o vida’”, complementa Fernando.

Además del diálogo de Marta con Camilo, esta película tiene un alto insumo de archivo. La gran mayoría lo encontraron en la fundación de Camilo Torres Restrepo. Desde lo hecho con Chircales hasta películas del movimiento agrario por la cineasta. A pesar del material, debido a la época de Camilo Torres, gran parte de su archivo tenía déficit en temas tecnológicos.

Ahora mismo existe un renacimiento en la repercusión de la figura de Camilo Torres Restrepo en el marco del intento de Acuerdo de Paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN. Su impacto y legado podría contribuir al debate en las calles sobre la viabilidad de estos acuerdos, aunque Fernando Restrepo cree que solamente todo se ciñe a un insumo publicitario.

“Yo no pienso que Camilo se esté teniendo mucho en cuenta ¿Cree que los elenos han puesto alguna vez en práctica alguna cosa lo que ese man tenía como discurso de vida? Yo no. Están pidiendo dónde está el cuerpo de Camilo, ¿pa qué? La cosa va por otra ruta”, explica Restrepo.

Pasando por el diálogo y el archivo, esta pieza se nutre de algunos fragmentos del abogado y sociólogo Eduardo Umaña Luna y del sacerdote Javier Giraldo hablando sobre el conflicto armado y la relación entre la revolución y la iglesia. En la cronología se estudia la figura de Camilo como sacerdote, profesor y guerrillero.

Desde el pasado 16 de febrero, ‘Camilo Torres Restrepo, el amor eficaz’ estará disponible en las salas de cine del país. La distribución de la película está a cargo de Distrito Pacífico.