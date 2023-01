El regalo que Shakira le daría a Piqué en su cumpleaños

Foto: composición Confidencial Noticias

La historia mediática de Shakira y Piqué parece no tener fin, después de su éxito Sesión Vol.53 con BZRP, la barranquillera al parecer tendría una sorpresa para su expareja el próximo 2 de febrero, ya que los dos celebran su cumpleaños el mismo día, ella (46) y él (36).

Se trataría de un nuevo tema junto a su compatriota Karol G, así lo dieron a entender en ‘podcast Mamarazzis‘ donde anunciaron: “Un tema en el que Shakira volverá a referirse a Piqué y a Clara, y volverá a mostrar su actitud de mujer empoderada. La canción es de Karol G, pero no descartes una letra de: ‘Las mujeres estamos hasta aquí de los señores que nos meten los cuernos”, así lo dijo Laura Fa, periodista del podcast.

Según Laura Fa y Lorena Vásquez, las periodistas del podcast, la canción habría sido grabada, supuestamente, el pasado 6 de enero y que, al parecer, ya estaría en la última etapa de ajustes para su estreno.

“NOOOOOO Ya no más de lo mismo. Cierren esos capítulos y chao déjenlos ir”, “superen con dignidad”, “sería una bomba. Pero qué no sea un tema de despecho ni tiradera”, “cómo se le ocurre, jamás, no estoy de acuerdo que Shakira haga un dueto con Karol G”, “ya quiero ver esa colaboración”, “lo que todos esperamos”, así comentaron los internautas.

Karol G en los últimos días, posó con una camiseta donde se lee una de las frases célebres de la canción de Shakira con BZRP: “te quedó grande”. Por lo que se confirmaría que es casi un hecho la colaboración entre las dos estrellas colombianas.

