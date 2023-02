El revuelo que desata el cumpleaños de “Shakira y Piqué”

Shakira y Piqué hoy cumplen años, la barranquillera llega a sus 46 años y su ex cumple 36: con 10 años de diferencia en edad, es la primera vez que no estarán juntos después de 12 años de relación y dos hijos.

La cantante colombiana es tendencia en redes sociales y uno de sus grandes amigos Alejandro Sanz, se pronunció en su cuenta de Twitter: “Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero”.

Por otro lado, en una conferencia de prensa el cantante Marco Antonio Solís dijo: “Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y, además, lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, les pasan en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también’”.

Además el cantante agregó, “Lo que le pasó a Shakira, imagínate cuántas mujeres no se identifican. Pero, yo personalmente no sé si lo haría, no es mi perfil”.

Refiriéndose a la canción de Shakira con BZRP, “Sesión Vol 53”, donde le canta la tabla a Piqué por su infidelidad con Clara Chía y que finalmente terminó en su separación.

Shakira habría contratado detective

De acuerdo a lo que han contado los presentadores de ‘Cuatro al Día’, el pasado mes de marzo Shakira recibió una llamada de su entonces pareja, Gerard Piqué, mientras ella se encontraba en Estados Unidos grabando un programa. El que era jugador del F.C Barcelona le pedía a la cantante espacio, algo que hizo levantar las sospechas de Shakira. “Fue entonces cuando la colombiana aprovecha esta situación para hacerse con los servicios de un detective”, explicaban en el espacio televisivo. El resultado que obtuvo el investigador fueron unas fotografías de Gerard con la entonces desconocida Clara Chía, algo que Shakira intentó solucionar pidiendo al padre de Sasha y Milan ir a terapia de pareja.

Esta propuesta no pareció agradar a Piqué, quien rechazó rotundamente esto y decidió mudarse a un piso él solo. Con el paso de los meses el futbolista, arrepentido, pidió volver a la casa donde había vivido con Shakira, pero no llegó a buen cauce, pues en el mes de junio finalmente rompieron y el resto es historia, así lo informo un medio local.

Lo cierto es que el cumpleaños de la famosa expareja mediática, volvió a avivar los ánimos de seguidores y detractores, que en sus redes sociales se hicieron sentir con todo tipo de comentarios y mensajes de cumpleaños. Destacan la carrera de Shakira, con sus canciones, su vestuario, las diferentes etapas de su vida personal, se desató todo un fenómeno en redes.

“Feliz cumpleaños Currambera Te queremos ¡Que la vida traiga felicidad para ti y para los tuyos! @shakira”, así lo expreso Carlos Vives a Shakira. También con un video donde canta y recuerda su éxito “La Bicicleta”, el samario logró sacarle lágrimas a la barranquillera que estaba con él en vivo.